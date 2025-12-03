Sécurité ferroviaire | M. Kayouh appelle à une synergie entre l’expertise humaine et les technologies avancées

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La sécurité ferroviaire de demain repose sur une articulation indissociable entre l’expertise humaine et les technologies avancées afin de répondre aux nouveaux défis du secteur, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

S’exprimant à l’ouverture du 20ᵉ Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire, placé sous le thème “La sécurité ferroviaire de demain : allier les personnes et la technologie”, M. Kayouh a souligné que les mutations rapides de la mobilité et l’évolution des attentes des usagers imposent aux opérateurs ferroviaires d’investir simultanément dans la formation, la gouvernance de la sécurité et l’innovation technologique.

Dans ce sillage, le ministre a mis l’accent sur le rôle central du facteur humain, rappelant que la sécurité ferroviaire demeure étroitement liée à la qualité de la formation, à la maîtrise opérationnelle et à la culture de prévention au sein des équipes.

Cette dimension, a-t-il poursuivi, doit être consolidée par des technologies de plus en plus performantes, qu’il s’agisse de systèmes de signalisation, de surveillance intelligente, d’aide à la décision ou encore d’automatisation contrôlée.

M. Kayouh a, par ailleurs, relevé que le Maroc a engagé ces dernières années d’importants investissements pour moderniser son réseau ferroviaire, améliorer la gestion du trafic et renforcer les dispositifs de sécurité, estimant que la coopération internationale et le partage d’expertise demeurent essentiels pour anticiper les risques émergents dans un contexte marqué par l’évolution rapide des usages numériques et de l’intelligence artificielle.

Parallèlement, il a indiqué que la sécurité ferroviaire doit être envisagée comme un chantier continu, nécessitant l’implication coordonnée de l’ensemble des acteurs, à savoir les opérateurs, les régulateurs industriels et les experts, afin de bâtir un modèle résilient capable d’accompagner le développement durable des réseaux ferroviaires.

Ont également pris part à cette rencontre le directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, le président de l’Union internationale des chemins de fer (UIC), Alain Beroud et le directeur général de l’UIC.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition tenue jusqu’au 4 décembre offre une plateforme internationale d’échange consacrée aux pratiques, innovations et nouveaux outils permettant de renforcer la sécurité des réseaux.

Organisé conjointement par l’ONCF et l’UIC, le congrès propose également un espace d’exposition dédié aux avancées technologiques du secteur et s’inscrit dans une dynamique visant à harmoniser les approches, développer les réseaux d’experts, partager les meilleures pratiques et consolider la collaboration internationale afin d’accompagner l’évolution des standards et du cadre sécuritaire du rail.

LR/MAP