Le Conseil suprême du CCG réaffirme la marocanité du Sahara et salue la résolution 2797 du CS de l’ONU

Par Le Reporter.ma 03/12/2025 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Le Conseil suprême du CCG réaffirme la marocanité du Sahara et salue la résolution 2797 du CS de l’ONU

Le Conseil suprême du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) a réaffirmé, mercredi à Manama, la marocanité du Sahara et son soutien à l’initiative d’autonomie pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Dans son communiqué final sanctionnant les travaux de sa 46e session, tenue dans la capitale du Bahreïn, le Conseil a salué également la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 octobre 2025, qui consacre l’initiative d’autonomie comme un pas important pour parvenir à une solution réaliste et réalisable.

Le Conseil s’est félicité aussi de la Décision de SM le Roi Mohammed VI de soumettre cette initiative au Conseil de sécurité de l’ONU et de décréter le 31 octobre de chaque année Fête nationale sous le nom “Fête de l’Unité”.

Cette position cadre avec le soutien constant et ferme des Etats du CCG au Royaume du Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et à l’intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

LR/MAP

Tags

,
,

Voir aussi

Coupe Arabe 2025 | Victoire haut la main des Lions de l'Atlas face aux Comores

Coupe Arabe 2025 | Victoire haut la main des Lions de l’Atlas face aux Comores

La sélection marocaine de football A’ a disposé de son homologue des Iles Comores sur …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma