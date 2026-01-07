Royal Air Maroc renforce son réseau avec une nouvelle base aérienne à Tétouan

Partager Facebook

Après l’acquisition d’une douzaine de nouveaux avions et l’ouverture d’une vingtaine de lignes internationales, Royal Air Maroc poursuit la concrétisation de son plan de développement avec l’ouverture d’une nouvelle base aérienne à l’aéroport de Tétouan – Sania R’mel.

Cette initiative, réalisée en étroite collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), vise à densifier l’offre de Royal Air Maroc dans la région du Nord, à répondre à la forte demande de connectivité et à compléter l’offre déjà existante depuis la base de Tanger, indique un communiqué conjoint.

Cette nouvelle base aérienne permettra de lancer une série de liaisons directes vers des destinations européennes, renforçant l’attractivité touristique et économique du Royaume, poursuit la même source.

À compter du 27 mars prochain, la compagnie nationale élargira son offre au départ de Tétouan en reliant la ville à Paris, Londres-Gatwick, Bruxelles, Barcelone, Madrid et Malaga. Sur le réseau domestique, Royal Air Maroc renforcera également les liaisons directes entre Tétouan et Casablanca avec l’ajout de trois fréquences hebdomadaires, venant compléter les deux vols déjà opérés les vendredi et dimanche.

Ce renforcement permettra d’offrir des correspondances optimisées vers l’ensemble du réseau international de la compagnie, via son hub de la capitale économique.

L’ensemble de ces vols sera opéré par des avions de type Embraer 190 (E90), appareils modernes et confortables, parfaitement adaptés aux besoins des passagers sur ces liaisons.

“L’ouverture de cette base aérienne à Tétouan s’inscrit pleinement dans notre engagement en faveur du développement touristique du Maroc. Elle permettra de mieux connecter la région du Nord aux principaux marchés européens émetteurs de touristes et de renforcer l’attractivité de la région du nord auprès des voyageurs internationaux. Cette offre, complémentaire à celle de Tanger, participe activement au rayonnement touristique et économique du Royaume”, affirme le président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou.

De son côté, le directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, indique qu’en “renforçant l’accessibilité de la destination et en améliorant la connectivité avec les marchés européens stratégiques, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’ONMT visant à soutenir une croissance touristique équilibrée, durable et à forte valeur ajoutée pour les territoires”.

La création de cette base à Tétouan s’inscrit dans une logique de complémentarité avec la plateforme de Tanger. Les jours de service des vols ont été spécifiquement ajustés pour offrir une gamme de fréquences élargie aux voyageurs de la région et aux touristes internationaux, leur proposant plus de flexibilité et de choix.

Les billets seront disponibles à la vente à partir du 07 janvier 2026, sur le site Internet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la Compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires, conclut le communiqué.

LR/MAP