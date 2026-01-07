Duke Buchan prête serment devant J.D Vance comme nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc

Par Le Reporter.ma 07/01/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Duke Buchan prête serment devant J.D Vance comme nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc

Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan, a prêté serment devant le vice-Président américain, J.D. Vance, en vue d’entamer officiellement ses nouvelles fonctions au service des relations “excellentes” liant Rabat et Washington depuis 250 ans.

“L’ambassadeur Buchan est fier d’avoir prêté serment devant son bon ami, le vice-Président des États-Unis, J.D. Vance. L’ambassadeur se réjouit à l’idée de faire progresser nos excellentes relations avec le Maroc qui datent de 250 ans”, a écrit l’ambassade américaine à Rabat dans un post sur le réseau X, accompagné d’une photo de M. Buchan prêtant serment devant J.D Vance lors d’une cérémonie privée.

En octobre dernier, le Sénat américain avait confirmé la nomination de M. Duke Buchan en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc.

La nomination de M. Buchan a été annoncée en mars dernier par le Président Donald Trump, qui avait souligné que le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc “jouera un rôle clé alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays”.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

HCP | L’épargne nationale située à 29,7% du PIB au T3-2025

HCP | L’épargne nationale située à 29,7% du PIB au T3-2025

L’épargne nationale s’est située à 29,7% du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre 2025, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma