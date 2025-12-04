Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne | Signature de plusieurs accords de coopération

Partager Facebook

Le Maroc et l’Espagne ont paraphé, jeudi à Madrid, plusieurs accords de coopération dans les domaines de la politique étrangère, de l’économie, de la justice, du transport, de l’agriculture et de la pêche maritime, de l’éducation et la recherche scientifique, du sport et de la mobilité durable.

Ces accords ont été signés dans le cadre de la tenue de la 13-ème Réunion de haut niveau, co-présidée par les chefs de gouvernement des deux pays, Aziz Akhannouch et Pedro Sanchez, en présence de plusieurs ministres.

Ainsi, un Mémorandum d’entente dans le domaine de la politique étrangère féministe a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Ce MoU vise à favoriser le dialogue, l’échange d’expériences et l’apprentissage mutuel, afin de renforcer l’intégration de l’égalité des sexes dans l’ensemble des politiques étrangères des deux pays.

MM. Bourita et Albares ont également signé un Mémorandum d’entente entre l’Institut Marocain de Formation, de Recherche et des Études Diplomatiques et l’École diplomatique espagnole, destiné à consolider le partenariat entre les deux institutions et à établir un cadre durable de coopération en matière de formation des jeunes diplomates et d’échange d’expertises en diplomatie et relations internationales.

Les deux responsables ont par ailleurs paraphé un MoU sur la mobilité des jeunes diplomates, prévoyant la mise en place de programmes de mobilité formative permettant aux jeunes diplomates des deux pays d’acquérir des connaissances approfondies sur les politiques publiques et les dossiers stratégiques menés au Maroc et en Espagne.

Dans le domaine institutionnel, une Déclaration d’intention entre le Secrétariat général du gouvernement du Royaume du Maroc et le ministère espagnol de la Présidence, de la Justice et des Relations avec le Parlement a été signée dans l’objectif d’accompagner la modernisation de l’Imprimerie Officielle.

Cette coopération portera notamment sur le suivi de la nouvelle stratégie de l’institution, le développement de ses capacités organisationnelles et opérationnelles, ainsi que la mise en place d’indicateurs fiables pour l’évaluation de ses performances.

Les deux ministres ont également conclu un MoU sur la coopération dans le domaine du patrimoine documentaire et de la numérisation, qui prévoit l’échange d’expériences, de méthodologies et de connaissances en gestion documentaire et archivistique, ainsi que le développement de mécanismes de numérisation, de préservation numérique et d’accès en ligne.

Sur le plan judiciaire, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le ministre espagnol des Affaires étrangères ont signé un Mémorandum d’entente relatif à l’échange électronique des demandes d’entraide judiciaire internationale.

Cet accord prévoit la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les capacités technologiques, juridiques et organisationnelles nécessaires pour permettre l’envoi et la réception de ces demandes par voie électronique.

Dans le secteur économique, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et le ministre espagnol des Affaires étrangères ont signé un MoU en matière de coopération fiscale, visant l’échange d’expertise en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement, l’adaptation commune aux réformes fiscales internationales et l’exploration de solutions technologiques destinées à améliorer l’efficacité des administrations fiscales des deux pays.

Une Déclaration conjointe pour la coopération dans la lutte contre les discours de haine, en particulier ceux visant les travailleurs migrants, a été paraphée par M. Bourita et la ministre espagnole de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz Delgado.

Ce texte établit un cadre de coopération pour la prévention, la détection et la lutte contre les discours de haine sous toutes leurs formes, selon une approche intégrée, continue et durable.

Dans le domaine scientifique, un MoU entre le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) et l’Institut Géographique National d’Espagne a été signé.

Cet accord encadre la collaboration bilatérale dans l’étude de la sismicité, de la géodynamique et de la structure lithosphérique dans la zone ibéro-maghrébine, ainsi que dans la surveillance instrumentale et les systèmes d’alerte aux tremblements de terre et tsunamis.

Le renforcement de la coopération agricole s’est matérialisé à travers la signature d’un Mémorandum d’entente dans les domaines agricole et agroalimentaire entre le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, et son homologue espagnol, Luis Planas Puchades.

Ce MoU met l’accent sur l’agroécologie, la modernisation des exploitations, la sécurité et la souveraineté alimentaires, la formation et l’échange d’expertise technique, en faveur d’une agriculture durable, innovante et résiliente.

M. Planas a également signé avec la Secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouech, un MoU relatif à la coopération dans la pêche maritime, l’aquaculture et la lutte contre la pêche illicite, incluant la coordination en matière de surveillance, l’utilisation de systèmes numériques pour la validation des certificats de capture et l’échange d’informations sur les importations et exportations des produits de la pêche.

Dans le domaine éducatif, un accord relatif à l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine dans les établissements espagnols au Maroc a été signé par le ministre de l’Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports, Mohamed Saad Berrada, et son homologue espagnole, María del Pilar Alegría Continente.

Cet accord définit les conditions de mise à disposition par la partie marocaine de personnel enseignant dans les établissements espagnols présents au Maroc.

Les deux ministres ont également paraphé un Mémorandum d’entente en matière de sport, qui porte sur la lutte contre le dopage, la prévention du harcèlement et de la discrimination dans le sport, l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’échange d’expertise à travers la participation à des formations, séminaires et conférences.

Enfin, la ministre espagnole de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz Delgado, et le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, ont signé une Décision conjointe prolongeant de deux ans l’application du MoU en matière de protection sociale et de sécurité sociale.

Cette décision vise à poursuivre la coopération technique, l’échange d’expertise et le renforcement institutionnel afin d’améliorer la gouvernance et la coordination bilatérale dans ce domaine.

L’ensemble de ces accords reflète la volonté partagée du Maroc et de l’Espagne d’approfondir leur partenariat stratégique et d’élargir leur coopération à de nouveaux domaines au service du développement commun et de la stabilité régionale.

