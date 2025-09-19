CREMAI 2025 à Marrakech, le rendez-vous des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le coup d’envoi a été donné vendredi à Marrakech à la 11e édition du Salon international des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de la pâtisserie, de la boulangerie et de l’alimentaire (CREMAI), un évènement placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, autour du thème “Hospitalité 2030 : Une ambition marocaine, un rayonnement africain, un impact mondial”.

Initié en 2004, le CREMAI s’impose aujourd’hui comme une plateforme incontournable de l’hospitalité en Afrique. Cette 11e édition, inscrite dans une vision stratégique à l’horizon 2030, ambitionne de structurer l’ambition marocaine, d’amorcer la transformation du secteur et de préparer le terrain pour une modernisation globale, alliant digitalisation, durabilité et transmission des savoir-faire.

Dans une déclaration à la MAP, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, a souligné que la tenue d’une telle manifestation illustre la Vision Royale consistant à hisser le Maroc au rang de hub africain de l’hospitalité et de vitrine internationale de son patrimoine culinaire.

“Ce rendez-vous permet de conjuguer innovation, durabilité et excellence pour répondre aux défis d’un secteur en pleine transformation”, a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, le président-fondateur du CREMAI, Kamal Rahal Essoulami, a affirmé que le salon n’est pas seulement une vitrine commerciale, mais un catalyseur de transformation.

Cette édition, a-t-il observé, ouvre une nouvelle ère pour l’hospitalité marocaine et africaine, où tradition culinaire et modernité se rencontrent afin de bâtir un écosystème d’excellence durable et compétitif.

Au programme, plusieurs nouveautés marquent cette édition : le Sceau de Recommandation CREMAI, label d’excellence attestant la qualité des produits et services, le Prix Mentorat et Innovation, dédié à la transmission intergénérationnelle et à la créativité, ainsi que le Pavillon Green Hospitality, espace consacré aux solutions écoresponsables.

Un Sommet de l’Hospitalité Africaine réunit, par ailleurs, décideurs et acteurs du secteur afin de renforcer les synergies régionales.

Le volet compétitif reste un pilier majeur du Salon, avec notamment la Coupe d’Afrique de la Boulangerie qui réunit huit pays africains, le Trophée Morjane Halima célébrant l’excellence féminine en gastronomie, ainsi que les sélections continentales pour le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

En parallèle, des ateliers interactifs, des formations spécialisées et des sessions de mentorat viendront renforcer les compétences des professionnels, confirmant le rôle du CREMAI, comme véritable pépinière de talents et passerelle vers l’international.

LR/MAP