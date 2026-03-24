Rencontre à Marrakech sur le rôle du leadership féminin dans la gouvernance de l’eau au Maghreb

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Le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau organise, mercredi, une rencontre sous le thème “Le leadership féminin au cœur de la gouvernance de l’eau au Maghreb”, à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l’eau.

Initié par le musée, le Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Université Cadi Ayyad (UCA), cet événement vise à établir un cadre structurant de coopération durable afin de promouvoir l’intégration des enjeux “Eau et Genre” à l’échelle nationale et dans l’ensemble de la région du Maghreb, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

cette rencontre ambitionne également de promouvoir l’équité et le leadership féminin dans la science, à valoriser le rôle des femmes dans la gestion quotidienne de l’eau et le patrimoine lié à l’eau, à renforcer les synergies ainsi que la coopération entre acteurs locaux, nationaux et internationaux. Le but étant d’instaurer un dialogue durable entre décideurs, institutions internationales et monde académique afin de renforcer la gouvernance de l’eau ainsi que la sécurité hydrique.

En s’inscrivant dans l’initiative UN 80, l’évènement soulignera l’impératif de mobiliser les femmes dans les sciences pour garantir un avenir durable, tout en reconnaissant la valeur des savoirs traditionnels, souligne communiqué, relevant que l’approche retenue s’alignera sur les priorités du Programme hydrologique intergouvernemental de l’UNESCO et sur la stratégie du PHI-IX, qui promeut une gestion de l’eau intégrant pleinement la dimension genre.

En parallèle, une compétition interdisciplinaire associant arts et sciences sera lancée en partenariat avec le musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau, l’UM6P et l’Université.

Intitulée “Arts de la conservation de l’eau”, cette initiative mettra les femmes au centre des expressions artistiques afin de sensibiliser un public plus large aux thématiques “Eau et Genre” et aux enjeux de préservation de l’eau dans les contextes urbains, ruraux et pastoraux, à travers notamment la création d’une plateforme de co-création mobilisant à la fois les milieux académiques et le grand public, au Maroc, dans la région du Maghreb et à l’international.

Ces initiatives positionneront également la thématique comme levier stratégique de développement durable, en encourageant l’accès des femmes aux carrières STEM et à la recherche, tout en valorisant leur rôle clé dans la préservation des ressources hydriques et en mettant en lumière des modèles de gestion durable tels que le système des Khettaras comme celle de Ben Tahar à Marrakech, et Ait Oulghoum, dans les Oasis de Tinghir.

La Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars de chaque année, constitue un moment clé de mobilisation internationale en faveur de la préservation et de la gestion durable de cette ressource vitale, rappelle la même source, notant que la commémoration de cette journée rappelle avec force que l’accès universel et équitable à l’eau et à l’assainissement est un droit fondamental et une condition essentielle au développement humain et économique, conformément à l’Objectif de développement durable 6 de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

En 2026, le thème “Eau et Genre” mettra en lumière la contribution essentielle des femmes et des filles dans la gestion de l’eau, tout en promouvant l’égalité des voix, des opportunités et du pouvoir décisionnel au service d’un avenir durable, conclut le communiqué.

LR/MAP