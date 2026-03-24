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Les travaux de la deuxième édition du Sommet Economique Maroc-Italie ont débuté, mardi à Rabat, sous le signe de la consolidation des échanges économiques et de l’accélération des investissements.

Cet évènement, organisé par la Chambre de Commerce Marocaine en Italie (CCMI), en partenariat étroit avec le Chambre de Commerce Italienne au Maroc, sous le thème “Synergies industrielles et nouvelles opportunités de croissance conjointe”, s’inscrit dans une dynamique de rapprochement sans précédent entre le Maroc et l’Italie dans l’objectif de transformer les liens historiques en partenariats industriels concrets, notamment dans les secteurs de pointe.

Intervenant à cette occasion, le président de la CCMI, Marouan El Mansoub, a rappelé que le succès du premier sommet, tenu à Rome avec une affluence dépassant largement les attentes, témoigne de l’attractivité économique du Maroc et de l’intérêt croissant des opérateurs italiens pour le marché marocain.

Plusieurs protocoles d’accord ont été signés avec des partenaires institutionnels et économiques, tandis que d’autres sont en cours de finalisation, traduisant une dynamique de coopération concrète entre les deux pays, a fait savoir M. El Mansoub.

Par ailleurs, il a mis en avant les atouts du Maroc en matière de stabilité, de sécurité et de paix, dans un contexte international marqué par les incertitudes, estimant que ces facteurs constituent des bases essentielles pour le développement économique.

Pour sa part, la directrice de l’investissement au sein du ministère de l’Investissement, Nihal Azzouz, a souligné que le Maroc s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique claire, qui place l’investissement privé au cœur du développement économique, avec des objectifs ambitieux portant sur la mobilisation de 550 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements et la création de 500.000 emplois à l’horizon 2026.

Elle a, dans ce sens, mis en avant les atouts structurels du Royaume, qui se positionne comme une plateforme d’investissement compétitive et intégrée, grâce notamment à un environnement stable et prévisible, des infrastructures de haut niveau, un accès privilégié à un marché de plus d’un milliard de consommateurs via de nombreux accords de libre-échange, ainsi qu’un capital humain jeune et qualifié.

Elle a également relevé le positionnement affirmé du Maroc dans plusieurs secteurs stratégiques, dont l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables.

Abordant le cadre incitatif, Mme. Azzouz a indiqué que la nouvelle Charte de l’investissement, adoptée en 2022 et mise en œuvre en 2023, constitue un levier central pour stimuler l’investissement, avec des mécanismes de soutien pouvant atteindre 30% du montant des projets.

Elle a fait savoir que 250 projets ont déjà été approuvés, représentant un volume d’investissement de 414 MMDH et la création de plus de 179.000 emplois, tout en mettant en avant les efforts en cours pour améliorer le climat des affaires, notamment à travers la simplification des procédures et le renforcement du rôle des Centres Régionaux d’Investissement, afin d’offrir un accompagnement plus efficace et adapté aux investisseurs.

Ce sommet marque une étape déterminante dans la construction d’un espace économique intégré entre les deux rives de la Méditerranée, faisant de l’axe Rabat-Rome un moteur de prospérité partagée.

LR/MAP