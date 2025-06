Plan marocain d’autonomie | La position du Royaume-Uni hautement saluée par une délégation parlementaire britannique

Partager Facebook

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec une délégation parlementaire britannique représentant les chambres des Communes et des Lords, au cours desquels la position du Royaume-Uni sur le plan marocain d’autonomie a été hautement saluée comme étant “la base la plus crédible, réaliste et pragmatique pour parvenir à une solution durable au différend et consolider la stabilité dans la région de l’Afrique du Nord”.

La rencontre avec les parlementaires britanniques, représentant le Groupe britannique auprès de l’Union interparlementaire, a été aussi l’occasion de saluer les relations historiques entre les deux Royaumes, ainsi que les chantiers structurants entrepris par le Maroc et les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux échelles nationale, régionale et internationale, visant à promouvoir le développement, le bien-être des peuples et la solidarité internationale et à consacrer la paix et la sécurité dans toutes leurs dimensions, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

En outre, M. Talbi Alami et les membres du Groupe britannique, à leur tête le président du Groupe britannique auprès de l’Union interparlementaire, Fabian Hamilton, ont échangé des points de vue sur l’expérience parlementaire des deux pays et les relations entre l’institution législative et les autres pouvoirs et institutions, en plus des relations extérieures.

Dans ce contexte, les deux parties ont souligné l’importance de la diplomatie parlementaire, tant bilatérale que multilatérale, dans le renforcement de la dynamique des relations stratégiques entre les deux Royaumes.

Outre M. Hamilton, la délégation britannique comprend les membres de la Chambre des communes M. Charlie Dewhirst, Mme Rupa Huq et M. Iqbal Mohammed, ainsi que les membres de la Chambre des Lords la Baronne Brown et la Baronne Prashar, en plus de plusieurs responsables et cadres administratifs des deux parties.

La délégation parlementaire britannique effectue une visite de travail dans le Royaume du 2-5 juin, durant laquelle elle aura plusieurs rencontres et visites de terrain pour prendre connaissance des grands chantiers structurants et de développement engagés par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LR/MAP