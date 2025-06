Changsha | Le MAE chinois appelle à une coopération sino-africaine renforcée

Partager Facebook

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a plaidé, jeudi dans la ville de Changsha, en faveur d’un renforcement de la coopération sino-africaine.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de l’inauguration de la 4ème édition de l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, M. Wang a souligné que son pays “apportera son soutien aux pays africains” dans leurs efforts pour élaborer des modèles de développement “adaptés à leurs conditions nationales”.

La Chine entend aussi “consolider les synergies stratégiques avec l’Afrique, explorer le potentiel de complémentarité économique et améliorer les mécanismes de coopération”, a-t-il ajouté.

“Indépendamment des évolutions de la situation internationale, la Chine se tiendra résolument aux côtés de l’Afrique pour la soutenir dans sa modernisation”, a-t-il déclaré.

Dans cette optique, le géant asiatique entend intensifier sa collaboration avec l’Afrique dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route, particulièrement dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie verte, le commerce électronique et l’innovation technologique, a affirmé le ministre.

Il a, par ailleurs, évoqué l’accélération de la mise en œuvre des “dix Actions de partenariat sino-africain”, annoncées par le président Xi Jinping lors du 9ème sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en septembre dernier, et qui visent à consolider la coopération bilatérale dans différents domaines au cours des trois prochaines années, moyennant un soutien financier de 50 milliards de dollars.

Sur le volet commercial, M. Wang a indiqué que son pays favorisera davantage ses importations africaines et s’engage à accorder une exonération totale de droits de douane pour les 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin.

Cet engagement a été inscrit mercredi dans la “Déclaration sino-africaine de Changsha sur la préservation de la solidarité et de la coopération du Sud global”, adoptée par la Chine et 53 États africains à l’issue d’une réunion ministérielle de haut niveau consacrée au suivi des recommandations du FOCAC.

La Chine s’est engagée, dans cette Déclaration, à accorder une exonération totale de droits de douane à “l’ensemble des catégories de produits exportés” par les 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, soit l’ensemble des États du continent à l’exception de l’Eswatini.

Organisée conjointement par le ministère chinois du Commerce et le gouvernement provincial du Hunan, la 4ème édition de l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique se déroulera jusqu’à dimanche au Centre international de congrès et d’expositions de Changsha.

Placée sous le thème “La Chine et l’Afrique: Ensemble vers la modernisation”, elle réunit quelque 4.700 exposants chinois et africains ainsi que 30.000 participants de divers pays.

L’édition de cette année propose une trentaine de séances thématiques dédiées à des secteurs stratégiques tels que les industries culturelles, les infrastructures, les minéraux verts, l’énergie propre, la machinerie agricole moderne ainsi que le tourisme sino-africain.

Selon les organisateurs, cette édition a permis de conclure des accords de coopération d’une valeur dépassant 11 milliards de dollars américains.

LR/MAP