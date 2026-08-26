Le Maroc confirme son rôle de passerelle entre l’ASEAN et l’Afrique en matière de connectivité

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Le Maroc confirme son rôle de passerelle entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Afrique en matière de connectivité, a affirmé l’ambassadeur du Royaume auprès de l’ASEAN, Redouane Houssaini, qui représente le Maroc à la réunion avec les États membres de ce groupement régional et les partenaires de dialogue externes, organisée du 24 au 26 août à Manille, aux Philippines.

Dans sa déclaration lors de cette réunion consacrée à la question stratégique de la connectivité, M. Houssaini a présenté la vision du Maroc en la matière, soulignant que cette connectivité ne devrait pas se limiter aux infrastructures physiques, mais devrait englober également les réseaux numériques, les flux financiers, les corridors énergétiques et la connectivité humaine.

La connectivité, a-t-il noté, doit permettre de relier efficacement les centres de production aux marchés, les capitaux aux opportunités, l’énergie à la demande et les populations au savoir.

Pour le Maroc, la connectivité constitue également un levier d’intégration régionale, s’inscrivant dans la Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du renforcement de l’intégration africaine et de l’ouverture du continent sur son environnement international, a soutenu le diplomate marocain.

Il a rappelé les efforts du Maroc en matière de connectivité, citant dans ce cadre le complexe portuaire Tanger Med, connecté à plus de 180 ports dans 70 pays, dont une quarantaine en Afrique, ainsi que Dakhla Atlantique, l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique et le Gazoduc Afrique-Atlantique Nigeria-Maroc, autant de projets contribuant à renforcer les connexions économiques et énergétiques du continent.

Abordant la dimension de la connectivité humaine, M. Houssaini a mis en avant le rôle de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), qui constitue un instrument majeur de la coopération Sud-Sud du Royaume, à travers notamment ses programmes de formation, de bourses d’études, de formation professionnelle et de renforcement des capacités, contribuant ainsi au développement des compétences et au rapprochement entre le Maroc et ses partenaires aussi bien en Afrique qu’en Asie du Sud-Est.

S’agissant des perspectives avec l’ASEAN, M. Houssaini a souligné que le Maroc peut constituer une plateforme de production et de logistique proche de l’Europe et une porte d’entrée vers les chaînes de valeur africaine.

Il a appelé ainsi à renforcer les passerelles entre l’ASEAN et l’Afrique à travers le Maroc, en favorisant les liens entre ports, entreprises, centres financiers et universités.

Le Maroc est disposé à travailler avec ce groupement régional pour traduire cette vision en initiatives concrètes de coopération, a indiqué l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi, ajoutant que la prochaine réunion du Comité sectoriel de coopération Maroc-ASEAN, prévue en automne prochain au siège de l’Association à Jakarta, constituera une occasion d’examiner des projets concrets dans le domaine de la connectivité.

L’ASEAN, dont la présidence est assurée par les Philippines en 2026 et sera assumée par Singapour en 2027, est une organisation régionale regroupant 11 pays et constitue aujourd’hui l’un des épicentres de la croissance économique mondiale.

Le Maroc, qui a obtenu le statut de Partenaire de Dialogue sectoriel de l’ASEAN en 2023, entend poursuivre le développement de ce partenariat et explorer de nouvelles perspectives de coopération avec l’Asie du Sud-Est, conformément à la Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

LR/MAP