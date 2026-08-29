M. Bourita souligne à Luanda la nécessité de placer la prévention au cœur de l’action africaine en matière de paix et de sécurité

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a souligné, samedi à Luanda, la nécessité de placer la prévention au cœur de l’action africaine en matière de paix et de sécurité.

Intervenant lors de la 26ème session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), consacrée au renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique, M. Bourita a mis l’accent sur la nécessité de s’attaquer aux causes profondes des conflits, en plaçant le nexus paix-sécurité-développement au cœur de l’action préventive du continent, invitant à investir davantage dans les facteurs qui produisent durablement la paix.

Dans ce cadre, le ministre a indiqué que le Royaume du Maroc soutient pleinement l’orientation et les objectifs de cette session.

Il a relevé que la mise en œuvre du plan d’action de Luanda doit passer par la cohérence entre l’Union Africaine et les Nations Unies et demeurer un principe directeur.

Par ailleurs, M. Bourita a souligné qu’à travers ce Sommet extraordinaire, le Royaume du Maroc réaffirme son engagement en accueillant favorablement l’ambition portée par le Plan d’action de Luanda et sa matrice de mise en œuvre. Il a estimé que les mécanismes de financement doivent respecter les procédures budgétaires de l’Union.

Placée sous le signe du renforcement et de l’opérationnalisation de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), en vue de créer « une Afrique pacifique et sûre », cette session extraordinaire intervient conformément à la décision de la 39ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue en février 2026, appelant à la tenue d’un sommet à Luanda autour de la thématique du renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique et de leur financement.

À l’issue de ses travaux, la session sera marquée par l’adoption d’une décision, ainsi que le plan d’action de Luanda et de sa matrice de mise en œuvre.

LR/MAP