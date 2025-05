ONU Habitat | Le modèle marocain de financement du logement mis en avant à Nairobi

Partager Facebook

Le modèle intégré et innovant de financement du logement mis en œuvre par le Maroc a été présenté lors de la deuxième session reprise de l’Assemblée d’ONU-Habitat qui se tient les 29 et 30 mai à Nairobi.

Intervenant dans le cadre du dialogue de haut niveau, la Secrétaire générale du Conseil national de l’Habitat, Mme Fatna Chihab, a passé en revue les politiques menées par le Royaume pour garantir un accès équitable et durable à un habitat décent, en particulier pour les ménages à faibles revenus.

Elle a mis en avant une stratégie fondée sur la mixité des outils, dont des subventions publiques, des garanties de prêts, des partenariats public-privé et des mécanismes participatifs, ayant permis de mobiliser à grande échelle les acteurs publics et privés.

Mme Chihab a notamment évoqué le rôle du Fonds de Solidarité Habitat et Intégration Urbaine (FSHIU), qui a octroyé plus de 36,7 milliards de dirhams de subventions directes, bénéficiant à plus de 2,4 millions de ménages, ainsi que celui du Fonds Damane Assakane. Ce dernier, à travers ses deux garanties Fogarim et Fogaloge, a facilité l’accès au crédit immobilier pour plus de 300.000 ménages, pour un montant cumulé dépassant 58 milliards de dirhams.

Elle a également souligné que le développement des financements participatifs, tels que la Mourabaha immobilière, a permis à plus de 10.000 ménages par an d’accéder à la propriété entre 2018 et 2023.

Parmi les autres leviers présentés figure le nouveau Programme d’aide directe au logement (2024–2028), qui prévoit un appui financier direct allant de 70.000 à 100.000 dirhams selon le prix du bien, a ajouté la responsable, précisant qu’en 2024, plus de 157.000 demandes ont été enregistrées et près de 50.000 bénéficiaires ont déjà perçu leur aide, pour un montant total de 3,99 milliards de dirhams.

Cette approche financière globale s’inscrit dans une vision urbaine durable et inclusive, en cohérence avec l’Objectif de développement durable n°11, a-t-elle rappelé, notant que le Maroc a su réduire son déficit en logements de manière significative, passant de 800.000 en 2012 à environ 353.000 en 2023.

La deuxième session reprise de l’Assemblée d’ONU-Habitat réunit plus de 1.200 participants, dont une quarantaine de ministres, pour discuter notamment du Plan stratégique 2026–2029, axé sur l’accès au logement adéquat, la sécurité foncière et les services de base.

Le Royaume est représenté à cet événement par une importante délégation présidée par M. Abderrazzak Laassel, ambassadeur du Maroc au Kenya, Représentant Permanent du Royaume auprès d’ONU-Habitat, et composée de Mme Fatna Chihab, de Mme Siham Mourabit, Adjointe de l’Ambassadeur et Représentant Permanent du Maroc auprès d’ONU-Habitat et de Mme Nihal Bouarda, chargée de la Coopération multilatérale au sein du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

LR/MAP