MTF | Plaidoyer pour faire du Mondial 2030 un levier structurel de croissance durable

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les participants à la 8ème édition du “Morocco Today Forum” (MTF) ont appelé, vendredi à Rabat, à faire du Mondial-2030 de football, qui sera co-organisé par le Maroc (avec l’Espagne et le Portugal), un levier structurel de croissance durable.

Dans leur déclaration finale, sanctionnant les travaux de cette édition organisée par le Groupe Le Matin, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les conférenciers ont plaidé en faveur de la transformation du Mondial-2030 en palier de croissance et à faire de ce rendez-vous un levier structurel de croissance durable et non un simple pic conjoncturel.

Axés sur trois panels, les débats lors de cet événement, placé sous le thème “Vision d’un Roi – Maroc 2030 : Consolider les bases d’une grande Nation”, ont abordé les transformations à engager pour faire du Maroc une société civique et compétente, où l’humain est au cœur du projet, une économie performante sur la durée, inclusive et créatrice d’emplois, portée par l’héritage du Mondial et une “Digital Nation” souveraine et innovante, prête à relever les défis de la connectivité, de la dématérialisation, de l’Intelligence artificielle (IA) et de la cybersécurité.

Les participants, des décideurs, des chercheurs et des acteurs issus des sphères sportive, économique, digitale et médiatique, ont ainsi insisté sur la nécessité de donner une trajectoire claire et lisible aux investisseurs, en rendant l’environnement économique prévisible, attractif et accessible pour tous les types d’acteurs économiques.

Abordant les investissements engagés à l’horizon du Mondial-2030, la déclaration finale recommande de penser en termes de système, c’est-à-dire transport, accueil, digitalisation, plutôt qu’en termes de projets isolés, l’objectif étant d’assurer la cohérence et l’impact global des investissements par une approche intégrée et intersectorielle.

Soulignant le rôle des entreprises dans la dynamique enclenchée par cet événement, le document final insiste sur une approche ingénieuse pour la transformation et le financement des entreprises afin de moderniser et adapter le tissu économique à la nouvelle ambition nationale, et sur la création d’un écosystème “à effet de ruissellement” pour tout le tissu économique, permettant à toutes les entreprises, y compris les plus petites, de bénéficier des opportunités générées par le Mondial-2030.

Il recommande également la diversification de produits de financement durables, adaptés aux territoires et aux cibles, en proposant des instruments financiers inclusifs, éthiques et adaptés aux besoins différenciés des populations et des régions.

Dans le secteur digital, les panélistes ont notamment appelé à favoriser l’émergence de start-up marocaines dans l’intelligence artificielle et la data liée à la gestion événementielle, à la sécurité et à l’expérience utilisateur. Ils ont aussi plaidé pour une digitalisation progressive, mais aussi inclusive, multisectorielle et territoriale.

En outre, afin de faire de l’humain un facteur clé de réussite de l’échéance 2030, les participants ont souligné l’importance d’élever le civisme au rang de priorité nationale, à travers une approche éducative et participative et de repenser le rôle du citoyen, en en faisant un partenaire du changement.

Le MTF 2025 a pour vocation de créer des passerelles entre décideurs, chercheurs, entrepreneurs et citoyens autour des défis inhérents au Mondial 2030 qui, bien plus qu’un événement sportif, est appelé à jouer un rôle d’accélérateur du développement à l’échelle nationale.

Cette édition se propose ainsi de jeter la lumière sur les enjeux et les opportunités à même de faire du Mondial un levier durable de transformation nationale à fort impact humain, économique, social, culturel et technologique, conformément à la vision Royale clairvoyante.

LR/MAP