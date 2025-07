Le Maroc est devenu un des centres mondiaux du football (Gianni Infantino)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc est devenu un des centres mondiaux du football, a affirmé le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

“Je suis très content et heureux d’être là. C’est toujours un bonheur et un plaisir d’être ici au Maroc, un pays qui vit et vibre au football tous les jours”, a indiqué le président de l’instance faitière du ballon rond mondial, arrivé samedi à Rabat.

“Les sélections marocaines masculine et féminine disposent d’un niveau extrêmement bien et comptent en leurs rangs des talents incroyables”, a souligné M. Infantino.

Le Maroc, qui abritera le siège du bureau Afrique de la FIFA, a réussi à organiser des évènements sportifs de manière “spectaculaire”, à la faveur, notamment, du travail accompli par la Fédération royale marocaine de football, ces dernières années, s’est-il félicité.

Selon le président de la FIFA, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de football, qui se tient actuellement dans le Royaume connait un « grand succès » sportif mais également en termes d’affluence du public, ajoutant, dans ce sens, que le Maroc s’apprête à accueillir cinq éditions successives de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, la CAN masculine 2025 outre le Mondial 2030.

LR/MAP