Marrakech | Ouverture de la 93ème session de l’Assemblée générale l’OIPC (INTERPOL)

Les travaux de la 93e session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL) se sont ouverts, lundi à Marrakech, avec la participation de hauts responsables et chefs de police des 196 pays membres de l’Organisation.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des allocutions du Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi, et du Président d’INTERPOL, le Général-Major Ahmed Naser Al-Raisi.

Cette séance s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, du Premier président de la Cour de Cassation, Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, M. Mohamed Abdennabaoui, du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du ministère public, M. Hicham Balaoui, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, du ministre délégué chargé du Budget, M. Fouzi Lekjaa, du Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, du Directeur Général des Etudes et de la Documentation, M. Mohamed Yassine Mansouri, du Délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, M. Mohamed Salah Tamek, du secrétaire général d’INTERPOL, M. Valdecy Urquiza, du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, M. Mohamed Ben Ali Koman, et du président de l’Université arabe Nayef des sciences de la sécurité, M. Abdelmajid Ben Abdallah El Bouniane.

Elle a été ponctuée aussi par la projection d’une vidéo retraçant l’évolution de l’institution policière marocaine et de ses services au fil des années.

Instance dirigeante suprême d’Interpol, l’Assemblée générale est le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l’application de la loi. Elle constitue une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences.

Le choix porté cette année sur le Maroc pour accueillir cet évènement d’envergure mondiale vient en effet traduire l’aura et l’image dont jouit le Royaume dans son environnement régional et international, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la crédibilité et la grande confiance dans les institutions sécuritaires marocaines, reconnues pour leur expérience et expertise en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Chaque année, l’Assemblée générale examine les grandes tendances en matière de criminalité et les menaces de sécurité à l’échelle mondiale. Pour cette session, elle abordera diverses questions, notamment l’identification et le démantèlement de la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des centres d’escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d’INTERPOL et la promotion de la place des femmes dans la police.

L’examen des résultats du projet pilote ‘’Notice d’argent’’ et la promotion de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité figurent également à l’ordre du jour.

Par ailleurs, cette 93e session, qui se poursuivra jusqu’au 27 novembre, élira les nouveaux membres du Comité exécutif (l’instance dirigeante qui fixe l’orientation de l’Organisation entre les sessions), y compris le Président, à l’expiration de leurs mandats respectifs.

L’Assemblée prend toutes les décisions importantes touchant à la politique générale, aux ressources nécessaires à la coopération internationale, aux méthodes de travail, aux finances et aux programmes d’activité, lesquelles prennent la forme de résolutions.

