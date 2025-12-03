L’Espagne et le Maroc, deux économies complémentaires (Pdt du patronat espagnol)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Espagne et le Maroc, avec deux économies complémentaires, sont appelés à unir leurs efforts pour devenir ensemble une passerelle stratégique vers l’Afrique et l’Amérique latine, a affirmé, mercredi à Madrid, le président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE), Antonio Garamendi.

S’exprimant lors de la rencontre entrepreneuriale Espagne-Maroc, M. Garamendi a mis en avant la solidité des relations entre Rabat et Madrid, marquées par une coopération étroite dans les domaines commercial et économique, soulignant que les deux pays ont désormais l’opportunité de renforcer leurs synergies pour répondre aux défis mondiaux et stimuler la croissance.

Le président de la CEOE a relevé que des secteurs clés, tels que la gestion de l’eau, l’énergie et la mobilité, offrent un potentiel considérable pour approfondir la coopération bilatérale, rappelant que les entreprises marocaines et espagnoles sont déjà engagées dans plusieurs projets stratégiques pour le développement des deux économies.

M. Garamendi a également insisté sur l’importance croissante du Maroc en tant que première destination de l’investissement espagnol en Afrique, notant qu’un tiers des flux espagnols dirigés vers le continent est destiné au Royaume. Cette dynamique, a-t-il dit, illustre la stabilité et la diversification des liens économiques bilatéraux.

Il a, par ailleurs, mis en avant la relation privilégiée unissant la CEOE et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), relevant que les deux organisations partagent un agenda commun et une ambition commune pour hisser la coopération entrepreneuriale à un niveau supérieur.

Le président du patronat espagnol a en outre rappelé que l’Espagne constitue une porte d’entrée naturelle vers l’Europe et un pont vers l’Amérique latine, tandis que le Maroc joue un rôle de passerelle stratégique vers l’Afrique, soulignant la nécessité pour les deux pays de valoriser ce positionnement afin de devenir ensemble un hub reliant deux régions à fort potentiel.

Cette rencontre entrepreneuriale, organisée à la veille de la XIIIème Réunion de Haut Niveau entre les deux pays, qui sera présidée jeudi par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et son homologue espagnol, Pedro Sánchez, a pour objectif de renforcer la coopération économique et de permettre aux entreprises espagnoles de s’informer des opportunités commerciales et d’investissement offertes par le Maroc.

Réunissant des chefs d’entreprises marocains et espagnols, cette rencontre, organisée conjointement par le Conseil Economique Maroc – Espagne (CEMAES), la Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM), la CEOE et la Chambre de commerce espagnole, confirme la volonté des deux pays amis et voisins, unis par un partenariat historique et multidimensionnel, de renforcer leurs relations économiques.

Le forum d’affaires a réuni notamment, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, le ministre des Transports et de la Mobilité Durable, Oscar Puente, la secrétaire d’Etat chargé du Commerce, Amparo Lopéz Senovilla, l’Ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, ainsi que plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.

LR/MAP