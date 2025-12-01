Marrakech accueille la 19è édition du Congrès mondial de l’eau 2025

Partager Facebook

Les travaux de la 19è édition du Congrès Mondial de l’Eau, tenue sous le thème “L’eau dans un monde qui change: Innovation et adaptation”, se sont ouverts lundi à Marrakech.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Congrès, coorganisé jusqu’au 5 décembre par le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), constitue l’occasion d’explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.

Cet événement offrira ainsi une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, à la société civile et au secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l’eau.

Il s’agit également d’un espace pour promouvoir la collaboration entre les gouvernements, les universités, la société civile et le secteur privé, mettre en avant l’expertise du Maroc en matière de gestion des ressources en eau, en particulier dans les environnements arides, le dessalement et les ressources en eau non conventionnelles.

En mettant l’accent sur la nécessité d’innover dans la gestion des ressources en eau, la capacité de s’adapter aux exigences environnementales, sociétales et économiques changeantes, et l’importance d’assurer la résilience dans l’utilisation, la gouvernance et les infrastructures hydrauliques, cette édition explorera et soulignera la manière dont ces éléments clés peuvent être intégrés pour créer des solutions durables à long terme pour la gestion de l’eau dans un monde en constante évolution.

Le programme de ce 19è Congrès Mondial de l’Eau comporte notamment une table ronde ministérielle, quatre panels de haut niveau, plus de 140 sessions techniques animées par des experts internationaux, des événements parallèles pour approfondir des thématiques spécialisés et un vaste espace d’exposition dédié à la présentation des technologies et des projets hydriques innovants.

Cet événement sera couronné par la Déclaration de Marrakech, un appel collectif réunissant décideurs, scientifiques et praticiens pour renforcer le lien entre science, politique et action et accélérer la mobilisation mondiale pour la préservation de l’eau.

LR/MAP