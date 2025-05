Rabat | Ouverture du 17è Congrès National des Droits de l’Enfant

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) a lancé, samedi à Rabat, les travaux de la 17ème édition du Congrès National des Droits de l’Enfant sous la thématique “L’Enfant face aux enjeux contemporains : Quelle feuille de route pour 2030 ?”.

Organisée à l’occasion de la Journée nationale des droits de l’enfant sous la Présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’ONDE, cette nouvelle édition, qui coïncide avec le 30ème anniversaire de l’ONDE, rassemble durant deux jours un large éventail d’acteurs : institutions publiques, experts nationaux et internationaux, instances onusiennes, organisations de la société civile ainsi que des enfants parlementaires venus de différentes régions du Royaume, indique un communiqué de l’Observatoire.

Elle s’inscrit dans l’action déterminée et l’intérêt constant que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux questions de l’enfance, cristallisés dans les différentes stratégies portées par le Souverain, notamment la réforme du système éducatif et la mise en œuvre de la protection sociale, souligne le communiqué, ajoutant que cette 17ème édition vise aussi à offrir un espace de réflexion, de dialogue et de co-construction dans un contexte où les mutations sociales, environnementales et technologiques imposent de nouveaux défis.

Pour cette nouvelle édition du Congrès, l’Observatoire met un accent particulier sur des enjeux pressants tels que la protection des enfants contre les violences, y compris en ligne, l’éducation inclusive, le changement climatique, les transformations numériques, la santé mentale ou encore la justice adaptée aux enfants, précise la même source.

S’exprimant à cette occasion, Pr. Ghizlane Benjelloun, Vice-Présidente de l’ONDE, citée par le communiqué, a rendu hommage à l’appui et à l’engagement effectifs de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem sur les questions liées à l’enfance avant de souligner que “les droits de l’enfant se trouvent à la croisée de nombreux défis qui nous appellent à renforcer l’engagement collectif et à faire converger davantage les efforts pour une protection effective des droits de l’enfant”.

La 17ème édition du Congrès priorise la parole des enfants en leur ouvrant l’espace pour exprimer leur vision des droits. Dans un mot d’ouverture, Abir Boukataya, enfant parlementaire, a lancé un appel aux décideurs et responsables institutionnels, mais aussi aux familles, pour que les droits de ses pairs “ne soient plus une aspiration mais une réalité”, ajoutant que “la voix des enfants ne doit pas seulement être écoutée, mais réellement prise en considération”.

Rythmés par plusieurs temps forts dont des ateliers participatifs et pluridisciplinaires, les travaux du Congrès se poursuivront jusqu’au 25 mai, avec la participation active de toutes les parties prenantes pour établir des recommandations à même de renforcer le socle institutionnel, social et juridique de la protection de l’enfance au Maroc, conclut le communiqué.

LR/MAP