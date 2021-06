Maroc/MRE | Joie et gratitude des Marocains d’Allemagne

Les Marocains d’Allemagne ont accueilli les Très Hautes Instructions Royales pour faciliter le retour des Marocains du monde à la mère-patrie, durant la période estivale, avec beaucoup de joie et de gratitude.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil central des Marocains d’Allemagne, Mohamed Bounouh, a souligné que le Conseil central et les associations marocaines qui en relèvent sont fiers et heureux de ce geste royal salvateur, qui confirme, une fois de plus, la sollicitude dont le Souverain entoure les Marocains du monde.

De son côté, Nadia Yakine, présidente de l’Association maroco-allemande pour la culture et l’intégration, a souligné que cette décision royale généreuse s’inscrit en droite ligne des initiatives louables de SM le Roi eu égard à l’intérêt que le Souverain ne cesse de porter aux Marocains résidant à l’étranger.

Cette excellente nouvelle a été accueillie avec soulagement et joie par les membres de la communauté en Allemagne qui réitèrent leur attachement à l’identité marocaine et font part de leur fierté des mesures importantes adoptées par le Maroc pour contrôler la situation épidémiologique leur permettant ainsi de retrouver leurs familles et leurs proches au Maroc dans de meilleures conditions, a-t-elle ajouté.

A rappeler que dans le cadre de la Très Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, et de l’Attention Royale permanente à la continuité de leur attachement à la mère patrie, le Souverain a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables.

