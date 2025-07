Une délégation de diplomates ivoiriens s’informe de la dynamique de développement à Dakhla-Oued Eddahab

Partager Facebook

Une délégation diplomatique de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Rabat s’est informée, lundi à Dakhla, de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab, portée par de grands projets couvrant l’ensemble des secteurs.

Conduite par le premier Conseiller à l’Ambassade de Côte d’Ivoire, Yves Tadet, la délégation qui se compose de plusieurs diplomates chargés des affaires économiques, sociales et académiques, a pris connaissance de prés des potentialités de la région et des opportunités d’investissements dans divers domaines.

Lors d’un entretien avec le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, M. Tadet, a salué les relations historiques et les liens d’amitié, de coopération et de fraternité unissant le Maroc et la Côte d’Ivoire, soulignant que son pays considère Dakhla, où plus de 2.500 Ivoiriens ont choisi de s’installer, comme “une partie intégrante de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”.

Cette visite, a-t-il poursuivi, est également l’occasion de rencontrer les membres de la communauté ivoirienne dans la région qui bénéficient d’un cadre de vie digne et poursuivent leurs études universitaires dans de bonnes conditions.

Par la même occasion, la délégation ivoirienne a tenu une rencontre avec le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, qui a mis en avant les perspectives de coopération entre les deux pays et présenté les grands projets de développement en cours dans la région.

En outre, les membres de la délégation ivoirienne ont suivi un exposé présenté́ par un représentant du Centre régional d’investissement, dans lequel il a mis l’accent sur la dynamique de développement que connait la région dans les différents domaines, les grands projets d’infrastructures pour connecter le territoire et libérer son potentiel, ainsi que les opportunités d’investissement dans cette région.

LR/MAP