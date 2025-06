Genève | La DIDH participe aux travaux de la 59è session du CDH

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Délégation interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) du Royaume du Maroc prend part activement, cette semaine, aux travaux de la 59è session du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies (CDH), qui se tient du 16 juin au 9 juillet à Genève.

Cette participation s’inscrit dans l’engagement indéfectible du Maroc en faveur d’une interaction positive et effective avec le système international des droits de l’homme et de sa contribution au développement des mécanismes pertinents des Nations Unies. Un engagement qui s’est concrétisé par la présidence marocaine du CDH l’année dernière et qui continue, selon la DIDH, d’être souligné dans les forums internationaux similaires.

Conduite par le Délégué interministériel aux Droits de l’Homme, M. Mohamed El Habib Belkouch, la délégation de la DIDH comprend plusieurs cadres de l’institution, notamment sa Secrétaire générale, Mme Fatima Barkan.

Au programme de cette participation figure l’organisation d’un panel de haut niveau sur “La conduite responsable des entreprises : Défis et opportunités pour renforcer les Droits de l’Homme”.

Organisé par la DIDH et la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’ONU-Genève, cet événement parallèle, prévu mardi, a pour objectif de disséminer les résultats issus du Forum arabo-africain sur les entreprises et les droits de l’Homme, qui s’est tenu les 24 et 25 juin 2025 à Marrakech, et de valoriser les recommandations qui en ont découlé.

Le rapport de ce Forum sera présenté le lendemain en séance plénière du CDH, dans le cadre du point 5 du dialogue interactif avec le rapport du Haut-commissaire des Nations unies aux Droits de l’Homme.

Par ailleurs, les membres de la DIDH prendront part à un séminaire d’une journée sur les expériences et les pratiques relatives à l’établissement et au renforcement des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi.

La Délégation prendra part aussi au débat annuel sur les impacts négatifs du changement climatique, ainsi qu’au deuxième pré-dialogue GLION XI et à la réunion-débat annuelle sur la coopération technique.

Au menu également figure une rencontre entre la DIDH et le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) à propos de la Base de Données Nationale pour le Suivi des Recommandations (NRTD).

LR/MAP