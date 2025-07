Marine Royale | Fin de formation du 39è Contingent des Appelés au Service militaire

Partager Facebook

Une cérémonie a été organisée vendredi à la 1ère Base Navale de la Marine Royale à Casablanca, à l’occasion de la fin de formation du 39ème Contingent des Appelés.

Présidée par le Général de Brigade, Commandant d’Armes Délégué de la Place de Casablanca accompagné du Capitaine de Vaisseau, Commandant la 1ère Base Navale, en présence des Officiers de l’Etat Major Général des Forces Armées Royales (FAR), de l’Inspection de l’Arme du Transport et de la Logistique, de l’Inspection de la Marine Royale, de la Place d’Armes de Casablanca et de la 1ère Base Navale, cette cérémonie a été marquée notamment par la remise des diplômes aux Appelés qui se sont distingués au cours de leur formation, ainsi que des certificats d’assiduité et de bonne conduite.

A la 1ère Base Navale, ils sont 678 appelés à avoir accompli la phase de qualification professionnelle du Service militaire de huit mois, dont 195 filles, répartis entre 12 spécialités : formation ferroviaire (ONCF), secrétaire comptable, aide-cuisinier, maître d’hôtel, assistante d’accueil, spécialiste en plongée, ouvrière d’étage, aide mécanicien de bord, aide électricien de bord, électromécanicien de sécurité de bord, charpentier, chaudronnier.

Dans un mot d’ouverture de la cérémonie, le Capitaine de Vaisseau, Commandant la 1ère Base Navale, a adressé, en sa qualité et au nom des Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang ayant contribué à l’encadrement, formation et entraînement du 39ème Contingent, ses félicitations aux Appelés pour l’engagement, la discipline et la bonne conduite dont ils ont fait preuve tout au long de leur formation parmi les Forces Armées Royales.

Ces qualités, a-t-il relevé, “se reflètent dans les bons résultats obtenus par les appelés et qui ont permis d’atteindre l’objectif suprême du Service militaire”.

Cette journée a également été marquée par la remise de certificats de réussite aux Appelés ayant complété avec succès une formation ferroviaire dans le cadre de la phase de qualification professionnelle dispensée par l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Cette formation, la première du genre, intervient en application des dispositions de la convention de partenariat signée le 31 décembre 2024 entre l’ONCF et l’Administration de la Défense Nationale, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le directeur des Ressources humaines de l’ONCF, Lahcen Achibane, notant que cette formation a permis aux Appelés d’acquérir les compétences ferroviaires de base et les qualifications adaptées pour intégrer l’ONCF.

En effet, sur les 58 appelés ayant suivi cette formation de six mois, 54 ont obtenu leur certification, soit un taux de réussite de 93%, ce qui leur permet d’intégrer directement l’ONCF et participer aux grands chantiers ferroviaires en cours dans le Royaume, s’est-t-il félicité.

“Avec la fin de la formation des Appelés au Service militaire, nous célébrons aujourd’hui une étape importante dans le parcours des Appelés, qui ont pu tirer profit d’une riche expérience ayant combiné la formation militaire et la qualification professionnelle”, a affirmé, de son côté, le Lieutenant Aklal Fatma, encadrante à la 1ère Base Navale de la Marine Royale à Casablanca.

Dans des déclarations similaires, des Appelés ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de la formation militaire et la qualité de la qualification professionnelle.

L’Appelé Youssef Enaïm (spécialiste en plongée) a exprimé sa satisfaction du déroulement du Service militaire, “malgré les difficultés rencontrées au début pour s’acclimater au régime militaire”.

“Aujourd’hui, je suis extrêmement fier d’avoir accompli mon Service militaire”, a-t-il dit, évoquant sa spécialisation qui s’appuie largement sur la pratique, l’apprentissage des mesures de sécurité pour la plongée et la maintenance des équipements ainsi que les techniques de sauvetage en mer.

A l’issue de la cérémonie de remise des diplômes, un défilé militaire a été organisé au sein de la 1ère Base Navale, en présence notamment de représentants de l’OFPPT, de l’ONCF, de l’Administration de la Défense nationale et des autorités civiles.

LR/MAP