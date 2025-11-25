M. Laftit s’entretient avec son homologue de la République de Serbie, Ivica Dačić

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, s’est entretenu, mardi à Marrakech, avec son homologue de la République de Serbie, Ivica Dačić.

L’échange a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral et de consolider la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à la sécurité, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités partagées, notamment la coopération sécuritaire et opérationnelle, la gestion des flux migratoires, ainsi que la formation et l’échange de compétences.

Les deux responsables ont souligné l’importance de développer davantage le partage d’informations, de renforcer les capacités institutionnelles et de promouvoir des actions conjointes adaptées aux défis actuels.

Dans le même esprit, les deux ministres ont exprimé leur détermination à approfondir la coopération existante et à impulser de nouvelles initiatives au service de la stabilité, de la sécurité et du développement.

Pour sa part, M. Laftit a rappelé la centralité de la coordination entre les différents partenaires et réaffirmé, à son homologue serbe, l’attachement du Royaume du Maroc à une coopération internationale active, solidaire et responsable, au service de la stabilité régionale et de la sécurité globale.

LR/MAP