M. Bourita reçoit un émissaire du Président de la République démocratique du Congo, porteur d’un message à SM le Roi

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a reçu, vendredi à Rabat, le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, émissaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, porteur d’un message à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Lukonde Kyenge a mis en avant les relations historiques unissant le Royaume du Maroc à la République démocratique du Congo, saluant le soutien constant du Maroc à la RDC.

Il a saisi cette occasion pour souligner le rôle agissant du Royaume en tant qu’acteur principal en Afrique, notant que cette rencontre a été l’occasion d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun.

LR/MAP