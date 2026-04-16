Le Maroc à l’honneur d’une Masterclass à Berlin lors de la Journée Avenir de la PME (BVMW)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a été mis à l’honneur lors d’une Masterclass organisée mercredi à Berlin, dans le cadre de la Journée Avenir de la PME (Mittelstand) de la Fédération allemande de la PME (BVMW), qui a réuni des dirigeants de grandes entreprises allemandes intéressées par l’investissement dans le Royaume, ainsi que des responsables de sociétés déjà implantées au Maroc.

Cette rencontre a permis aux entreprises présentes de partager leurs retours d’expérience sur le marché marocain, présenté comme une destination attractive pour les sociétés allemandes, et de mettre en avant un environnement économique favorable, des coûts de production compétitifs, une main-d’œuvre qualifiée ainsi qu’une proximité géographique avec l’Europe.

Les intervenants à cette rencontre, initiée par le bureau de la BVMW à Rabat en coordination avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), ont également souligné les opportunités offertes par le Maroc en tant que plateforme industrielle et logistique, ainsi que son rôle croissant comme hub stable dans les chaînes de valeur allemandes, notamment pour des activités externalisées hors de l’Union européenne.

Dans ce contexte, le directeur du bureau du BVMW au Maroc, Zakaria Korte, a indiqué que cette Masterclass s’inscrit dans une dynamique visant à mettre en avant les partenaires stratégiques de l’organisation, précisant que le Maroc se présente, dans ce cadre, comme “un pays au centre de l’attention des milieux des affaires allemands”.

Il a relevé que cet intérêt est partagé par plusieurs acteurs allemands, dont la GIZ, qui considère également le Royaume comme un pays prioritaire dans le cadre d’un renforcement des efforts visant à accompagner l’implantation des entreprises allemandes, en particulier celles de taille moyenne.

Selon M. Korte, cette orientation répond à des besoins concrets de l’économie allemande, notamment en matière de ressources humaines qualifiées, devenues plus difficiles à mobiliser en Allemagne, en particulier dans les secteurs de l’automobile et des hautes technologies.

Il a, en outre, souligné que le Maroc s’impose comme un hub de soutien dans les chaînes de valeur allemandes hors Union européenne, dans un contexte international marqué par l’incertitude, mettant en avant la stabilité du Royaume comme facteur déterminant pour les entreprises.

S’agissant du bilan du bureau du BVMW au Maroc, qui souffle cette année sa première bougie, M. Korte a indiqué que celui-ci s’appuie sur une infrastructure impliquant plusieurs parties prenantes, permettant de mobiliser un réseau local et une expertise dédiée à l’accompagnement des entreprises allemandes.

Le bureau a rapidement engagé ses activités, avec la signature de mémorandums d’entente avec l’AMDIE et la GIZ, ainsi que l’organisation de missions d’entreprises allemandes au Maroc, dont une de haut niveau dans les provinces du sud visant à explorer les opportunités économiques dans ces régions, a expliqué M. Korte, affirmant que ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des relations économiques entre le Maroc et l’Allemagne.

La BVMW, organisation représentative fondée il y a plus de cinquante ans, défend les intérêts des PME issues de divers secteurs d’activité. Elle regroupe 32 associations professionnelles, notamment industrielles, rassemblant plus de 900.000 PME à travers l’Allemagne. Son action vise à renforcer leur compétitivité et à garantir leur pérennité. La fédération est présente à travers plus de 300 bureaux en Allemagne et 80 à l’étranger, dont un au Maroc.

LR/MAP