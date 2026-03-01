La Royal Jordanian suspend ses vols vers plusieurs pays en raison de la fermeture de leurs espaces aériens

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le directeur général de la Royal Jordanian Airlines, Samer Majali, a annoncé dimanche la suspension des vols de la compagnie vers la Syrie, l’Irak, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et le Qatar, en raison de la fermeture de leurs espaces aériens à la suite des développements de la guerre qui a éclaté dans la région depuis hier.

Dans une déclaration à la presse, M. Majali a expliqué que la Royal Jordanian suspend ses vols vers tout pays annonçant la fermeture de son espace aérien, comme cela a été le cas pour les États susmentionnés.

Par ailleurs, le responsable jordanien a indiqué que l’ensemble des vols de la compagnie se poursuivent ce dimanche vers l’Europe, l’Amérique, l’Égypte, l’Afrique du Nord, l’Arabie saoudite et le Liban, conformément au programme prévu, avec de légers retards selon les conditions en vigueur.

La compagnie avait auparavant affirmé que la sécurité de ses passagers et de ses équipages constitue une priorité absolue, appelant les voyageurs à vérifier le statut de leurs vols via le site électronique de la compagnie et à suivre les mises à jour en continu.

LR/MAP