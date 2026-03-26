Livraisons de Ciment | Les ventes reculent de 15,8% à fin février 2026 (DEPF)

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Les livraisons de ciment, principal baromètre de l’activité du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), se sont repliées de 15,8% à fin février 2026, après une hausse de 12,6% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Ce recul s’explique par les précipitations exceptionnellement importantes enregistrées durant les mois de janvier et février 2026, ainsi que par l’avènement du mois de Ramadan ayant coïncidé avec la troisième décade de février, occasionnant un ralentissement de l’activité sur les chantiers de construction, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Dans le détail, les ventes de ciment ont enregistré un repli de 12,6% en février 2026, affectant l’ensemble des segments de livraison, à l’exception des livraisons destinées à l’infrastructure qui ont progressé de 5,4%, fait savoir la même source.

Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, l’encours des crédits à l’immobilier a entamé l’année 2026 avec une accélération de sa croissance à 3,5% à fin janvier, contre 2,8% un an auparavant.

Cette progression est le résultat de l’appréciation de l’encours des crédits à l’habitat de 3%, après une hausse de 1,9% un an plus tôt, et de celui des crédits à la promotion immobilière qui s’est accru de 5,1% au terme du premier mois de 2026, conclut la DEPF.

LR/MAP