Secteur touristique au Maroc | Plus de 1,3 million d’arrivées en janvier 2026 (DEPF)

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Le secteur du tourisme poursuit sa dynamique haussière en ce début d’année 2026, avec plus de 1,3 million d’arrivées enregistrées en janvier, en hausse de 3%, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette progression est tirée par la consolidation des arrivées en provenance de plusieurs marchés, plus particulièrement les marchés français (+14%), polonais (+40%), italien (+6%), américain (+15%), belge (+5%) et canadien (+10%), précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

La dynamique a été nettement plus remarquable pour les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, qui ont enregistré une performance de +12% à fin janvier 2026, profitant de l’organisation de la CAN 2025 au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, et de l’attractivité des différentes destinations du Royaume.

Les nuitées se sont notamment renforcées dans les destinations de Casablanca (+36%), Rabat (+42%), Tanger (+31%), Ouarzazate (+35%), Errachidia (+29%), Agadir (+11%), Marrakech (+7%), Fès (+10%) et Essaouira (+7%).

S’agissant des recettes voyages, elles se sont raffermies de 19,3% en janvier 2026 pour atteindre 11,7 milliards de dirhams, contre 9,8 milliards un an auparavant, fait savoir la même source.

Concernant le transport aérien, les aéroports nationaux ont accueilli plus de 3,1 millions de voyageurs en janvier 2026, en hausse de 14,7%, tirée aussi bien par le trafic des voyageurs internationaux (+14,9%) que nationaux (+13,1%).

Par faisceau géographique, cette évolution a été portée par la dynamique du trafic avec l’Afrique (+28,9%), l’Amérique du Nord et du Sud cumulé (+30,7%), le Moyen et l’Extrême Orient (+15,9%), les pays du Maghreb (+13,7%) et l’Europe (+13,2%). Le trafic aérien de fret s’est, quant à lui, accru de 7,4% au premier mois de 2026.

S’agissant du transport portuaire, le volume du trafic commercial, manutentionné au sein des ports nationaux, a clôturé l’année 2025 sur une augmentation de 8,9%, après une consolidation 15,2% un an auparavant, pour enregistrer un volume de 262,6 millions de tonnes.

Cette évolution tient au renforcement du trafic de transbordement de 14,7%, des importations de 2,8%, des exportations de 1,4% et du cabotage de 24,3%. Concernant le trafic portuaire de passagers, il a avoisiné les 5,6 millions de voyageurs en 2025, en hausse de 5,4%.

L’activité de croisière a, quant à elle, augmenté de 41,7%, à fin 2025, avec l’afflux de 383.231 croisiéristes.

LR/MAP