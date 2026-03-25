L’IA, un levier majeur pour le développement durable et l’amélioration des services publics

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L’intelligence artificielle (IA) constitue un levier majeur pour le développement durable, l’amélioration des services publics et la résolution de problématiques sociétales complexes, a souligné, lundi à Princeton (New Jersey), la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

Intervenant en tant qu’invitée d’Honneur et conférencière principale à la quatrième édition des Africa Impact Lectures, en présence de M. Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Mme Seghrouchni a mis en avant le rôle stratégique de l’IA, notamment distribuée et fondée sur des systèmes multi-agents, comme levier majeur pour le développement durable, l’amélioration des services publics et la résolution de problématiques sociétales complexes.

Dans un contexte d’accélération des transformations numériques à l’échelle mondiale, elle a souligné que l’intelligence artificielle constitue une opportunité structurante pour l’Afrique, portée par un capital humain jeune, des écosystèmes d’innovation en pleine expansion et des investissements croissants dans les infrastructures numériques.

Citée dans le communiqué du ministère, Mme Seghrouchni, qui articulait son intervention autour du thème “Le développement de l’Afrique à l’ère de l’intelligence artificielle”, a également mis en lumière l’ambition du Royaume du Maroc, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de faire de l’IA un pilier de la souveraineté numérique, de la compétitivité économique et de l’inclusion territoriale, à travers le développement des talents, le renforcement des capacités technologiques et la promotion d’un écosystème innovant et responsable.

De même, la ministre a souligné que le Royaume du Maroc se positionne comme une plateforme continentale de référence pour une intelligence artificielle souveraine et inclusive.

À travers des initiatives structurantes, notamment le Morocco Digital for Sustainable Development Hub (D4SD), développé en partenariat avec le PNUD, ainsi que l’organisation des assises nationales sur l’intelligence artificielle, qui a réuni plus de 2.000 participants issus de plusieurs pays, le Maroc consolide un écosystème fondé sur les infrastructures, les talents, l’innovation et la régulation, a-t-elle soutenu.

Portée par la vision “AI Made in Morocco”, cette dynamique vise à renforcer la souveraineté numérique et à positionner le Royaume comme un hub régional au service du continent africain, a relevé Mme Seghrouchni.

À cette occasion, Mme Seghrouchni a échangé avec les étudiants, les chercheurs et les membres de la communauté académique de Princeton sur les enjeux de la transformation digitale en Afrique.

Les Africa Impact Lectures constituent une plateforme de dialogue de haut niveau réunissant des figures majeures du continent africain, issues des sphères politiques, diplomatiques et technologiques, afin de partager leurs visions du développement et de l’innovation.

LR/MAP