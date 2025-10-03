La Bourse de Casablanca lance un programme dédié à la formation des entreprises industrielles à fort potentiel

La Bourse de Casablanca a lancé, vendredi, un nouveau programme de formation et d’accompagnement dédié aux entreprises industrielles à fort potentiel.

Lancé avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’appui de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), ce programme vise à soutenir les ambitions de croissance de ces entreprises et à faciliter leur accès aux financements du marché boursier.

Le lancement effectif dudit programme a été effectué par M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Chakib Alj, président de la CGEM, M. Brahim Benjelloun Touimi et M. Tarik Senhaji respectivement président du Conseil d’administration et directeur général de la Bourse de Casablanca et M. Nasser Nasser Seddiqi, directeur du pôle Métiers de l’AMMC, ainsi que l’ensemble des dirigeants des entreprises industrielles sélectionnées pour participer à ce programme.

Le programme a pour ambition de former et d’accompagner les champions nationaux opérant dans des secteurs industriels stratégiques (agroalimentaire, pharmaceutique, chimie-parachimie et métallurgie).

A cet effet, 30 entreprises industrielles marocaines de premier ordre, dont certaines se distinguant par un chiffre d’affaires dépassant 500 millions de dirhams (MDH), ont été sélectionnées pour bénéficier de cet accompagnement et accéder, ainsi, à de nouveaux paliers de croissance.

La formation abordera 4 modules clés, à savoir “le Mindset entrepreneurial et l’ouverture du capital”, “la Stratégie, gouvernance et organisation”, “le Panorama des solutions de financement” et “la construction et valorisation de Equity Story”.

À son terme, les entreprises bénéficiaires auront pleinement acquis les connaissances, les outils et les bonnes pratiques nécessaires pour structurer leurs projets de financement via le marché des capitaux, en particulier à travers l’introduction en Bourse.

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a appelé les entreprises industrielles à redoubler d’efforts pour croître plus rapidement et créer davantage d’emplois.

L’industrie, a-t-il fait valoir, demeure le socle essentiel du développement économique national.

“Notre responsabilité à tous est de doubler, voire tripler les chiffres, car il est impératif de générer plus d’emplois dans des délais plus courts”, a dit le ministre, rappelant que l’objectif premier reste d’offrir de nouvelles opportunités professionnelles à la jeunesse marocaine.

En outre, M. Mezzour a insisté sur la responsabilité multiple des entreprises, appelées à aller chercher de la croissance pour se développer à l’international et à créer de la richesse afin d’accélérer la capacité nationale à générer de l’emploi.

De son côté, M. Benjelloun Touimi a affirmé que “la Bourse favorise, d’une manière décisive et ultimement, la croissance durable des entreprises cotées et ainsi, participe à la souveraineté économique du Royaume, tout en étant au service de l’ambition industrielle de notre pays”.

Pour lui, la trentaine d’entreprises bénéficiaires de ce programme sont de véritables champions Industriels, générant plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs et un chiffre cumulé de plusieurs dizaines de milliards de dirhams sans évoquer, pour plusieurs d’entre elles, des capacités d’exportation encore inépuisées.

Ces entreprises, a soutenu M. Benjelloun Touimi, relèvent de secteurs stratégiques, en relation avec la sécurité alimentaire et sanitaire, ou encore, sont placées au cœur des chaînes des valeurs mondiales.

Il a également noté que la cotation de ces entreprises à la Bourse de Casablanca les positionnera sur un sentier de croissance durable et compétitif et ce, grâce au renforcement de l’esprit entrepreneurial et du leadership qu’implique l’ouverture du capital, à l’élaboration préalable d’une stratégie claire de développement, au renforcement de leur gouvernance et à la structuration de leur organisation interne, et à la valorisation de leur narration financière (Equity Story).

À travers ce programme, les partenaires réaffirment leur engagement à soutenir la croissance des entreprises marocaines et à contribuer à l’édification d’un tissu économique compétitif, solide et durable. Ils réaffirment également le rôle central du marché des capitaux, en particulier la Bourse, dans le financement de l’économie nationale.

