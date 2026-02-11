L’élection du Maroc au CPS de l’UA, une forte reconnaissance du rôle de SM le Roi dans le maintien de la paix et la stabilité en Afrique (Bourita)

L’élection du Maroc, dès le premier tour, au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) constitue une forte reconnaissance du rôle de SM le Roi Mohammed VI dans le maintien de la paix et la stabilité en Afrique, a affirmé, mercredi à Addis-Abeba, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’élection du Maroc au CPS de l’UA est une reconnaissance des actions entreprises par Sa Majesté le Roi en faveur d’une Afrique stable, dont l’approche en matière de résolution des conflits repose sur une démarche rationnelle et le respect du droit international, ainsi que sur la recherche de solutions pacifiques, a souligné M. Bourita dans une déclaration à la presse à l’issue de l’élection du Royaume, dès le premier tour, pour un mandat de deux ans au CPS de l’organisation panafricaine.

Il s’agit de la troisième fois en neuf ans, depuis le retour du Maroc à l’Union africaine en 2017, que le Royaume est élu au CPS, l’un des organes importants de l’Union chargé de gérer les questions liées aux crises, aux enjeux sécuritaires et à la stabilité du continent africain, a rappelé M. Bourita, ajoutant que, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, la paix et la stabilité ne peuvent exister sans développement.

Ce vote en faveur du Maroc se veut de même une reconnaissance des initiatives et de l’approche adoptées par le Maroc, grâce au leadership du Souverain en matière de paix et de sécurité, fondées sur une vision globale indissociable du développement, la médiation et les opérations de maintien de la paix et le rapprochement des points de vue, a-t-il soutenu.

Grâce à son expérience acquise lors de ses mandats précédents au sein du CPS de l’UA, le Maroc est aujourd’hui en mesure de renforcer son action et de contribuer positivement à la sécurité et à la stabilité de l’Afrique, a ajouté M. Bourita.

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, dès le premier tour, pour un mandat de deux ans au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine.

Le Royaume a obtenu plus des deux tiers des voix (34 voix) lors de cette élection qui a eu lieu dans le cadre de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine.

LR/MAP