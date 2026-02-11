Visa Schengen | Les Marocains se classent au 2ème rang des bénéficiaires en 2025 (M. Ramadour)

Les Marocains sont les deuxièmes bénéficiaires des visas Schengen accordés par la France à travers le monde durant l’année 2025, a affirmé le consul général de France à Rabat, Olivier Ramadour.

Plus de 300.000 visas Schengen ont été délivrés en 2025 par la France au Maroc, soit une progression d’environ 20% par rapport à 2024, faisant ainsi du Royaume le 2e pays bénéficiaire après la Chine et devant l’Inde, a précisé M. Ramadour, qui était l’invité de l’émission “Inter Matin”, diffusée sur la radio Chaîne Inter et animée par M’hamed Bhiri.

Ce chiffre, a-t-il souligné, illustre une fois de plus “la priorité de la relation bilatérale avec le Maroc, ainsi que la qualité et la densité des relations humaines que nous entretenons avec le Maroc”, relevant que le volet visas “fait entièrement partie” du partenariat stratégique liant la France et le Maroc.

Dans ce cadre, le Consul général de France à Rabat a mis en avant les efforts importants déployés au cours des deux dernières années pour faciliter l’accès à des rendez-vous de visas et permettre ainsi à davantage de Marocains de pouvoir se rendre en France facilement.

Il a expliqué que les services consulaires français au Maroc, qui ont délégué à un prestataire de services extérieurs le dépôt de la demande de visa, sont à la tâche pour améliorer, fluidifier et raccourcir la procédure et les délais d’instruction des dossiers.

Évoquant la question des officines (intermédiaires), M. Ramadour a tenu à souligner que celles-ci “créent une rupture de l’égalité”, ajoutant que les services consulaires français œuvrent afin de trouver des solutions qui permettent de ne pas passer par ces officines.

“Qu’il y ait des intermédiaires qui aident à constituer le dossier pour des gens qui ont peu de temps ou qui ont peur de mal maîtriser la langue française n’est pas un problème. Ce qui est un problème, c’est quand ces officines captent des rendez-vous que nous avons mis en ligne par des méthodes informatiques et les revendent aux demandeurs”, a-t-il dit.

Il a affirmé, à cet égard, que l’accès aux rendez-vous pour le dépôt des dossiers de visas est gratuit.

M. Ramadour a, par ailleurs, fait observer que contrairement à l’idée reçue, les décisions de refus de visas Schengen sont motivées, sur la base d’une grille définie par l’ensemble des partenaires Schengen, notant que chaque décision de refus peut être contestée d’abord devant la commission de recours sur les visas et la justice administrative française dans un deuxième temps.

LR/MAP