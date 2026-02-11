Addis-Abeba | Le Maroc élu memdre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA dès le premier tour

Addis-Abeba | Le Maroc élu membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA dès le premier tour

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, dès le premier tour, pour un mandat de deux ans au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA).

Le Royaume a obtenu plus des deux tiers des voix (34 voix) lors de cette élection qui a eu lieu dans le cadre de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine.

Depuis son retour à l’Union africaine en 2017, le Royaume a siégé à deux reprises au sein de cet organe, respectivement pour un mandat de 3 ans (2022-2025) et un mandat de deux ans (2018-2020), au cours desquels le Maroc a contribué de manière constructive à l’amélioration des méthodes de travail et à l’instauration des bonnes pratiques, de concert avec les autres États membres du CPS et ce, dans le cadre d’une démarche responsable et inclusive.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur le continent.

Le Maroc prend part aux travaux de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette session se tient en prélude au 39ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, prévu les 14 et 15 février.

LR/MAP