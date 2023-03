Le trophée de la Coupe du monde féminine de football fait escale à Salé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le trophée de la Coupe du monde féminine de football a fait escale, dimanche à Salé, dans le cadre d’une tournée internationale dans 32 pays, autant que le nombre d’équipes participantes au nouveau format de la compétition.

Le trophée original de la Coupe du monde féminine a été dévoilé par les joueuses de l’équipe nationale, Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout, lors d’une cérémonie organisée au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora, en présence des représentants de la Fifa, des ambassades d’Australie et de la Nouvelle-Zélande au Maroc, ainsi que des joueuses de l’équipe nationale A et U17.

Dans une déclaration à la MAP, la capitaine de l’équipe nationale Ghizlane Chebbak s’est dite honorée « d’être désignée pour lever le voile sur le trophée de la Coupe du monde féminine », ajoutant que la présence du trophée au Maroc est une motivation supplémentaire pour les joueuses de l’équipe nationale pour signer une belle participation lors de la prochaine Coupe du monde.

« Nous sommes déterminées à faire de notre mieux pour représenter le Maroc de la meilleure des manières et honorer le football marocain en général et le football féminin en particulier », a-t-elle indiqué, appelant les supporters marocains à soutenir les Lionnes de l’Atlas lors de cette compétition internationale.

Pour sa part, la gardienne de but de l’équipe nationale, Khadija Rmichi, a fait savoir que les joueuses sont honorées de représenter le Maroc lors de la prochaine Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande, précisant que « nous sommes motivées pour donner le meilleur afin de signer une belle performance lors de cette première participation et notre objectif est de placer le football féminin marocain sur la scène internationale et montrer les capacités des joueuses marocaines comme lors de la dernière édition de la CAN féminine ».

La responsable de la tournée du trophée à la Fifa, Giulia Turkyilmaz, a de son côté relevé que « nous sommes ravis de se retrouver au Maroc pour présenter le trophée de la Coupe du monde féminine. Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est grâce à la performance exceptionnelle des Lionnes de l’Atlas qui disputeront pour la première fois de leur histoire la Coupe du monde féminine ».

« C’est un moment très important pour le football féminin marocain qui a connu un développement important et a conquis la scène internationale », a-t-elle expliqué, faisant remarquer que « le football féminin au Maroc dispose d’énormes opportunités de développement et nous souhaitons que cette escale du trophée au Maroc contribue à encourager et motiver les jeunes filles pour pratiquer ce sport ».

Selon la Fifa, la tournée du trophée vise à susciter un engouement fort pour la Coupe du monde féminine, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Plusieurs pays accueillent la tournée pour la première fois, à l’instar du Maroc, de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, des Philippines, de la République d’Irlande, de la Suisse, du Viêt-Nam et de la Zambie.

LR/MAP