Le partenariat Maroc-Espagne, catalyseur stratégique pour la relation Afrique-Europe (Akhannouch)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le partenariat entre le Maroc et l’Espagne constitue un catalyseur stratégique pour renforcer la relation entre l’Afrique et l’Europe, a affirmé, mercredi à Madrid, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

“Nous avons devant nous une fenêtre d’opportunité unique pour transformer notre partenariat en véritable accélérateur de la relation Afrique-Europe dans lequel l’Espagne et le Maroc seraient des pivots naturels”, a affirmé M. Akhannouch dans une allocution au terme des travaux de la rencontre entrepreneuriale Espagne-Maroc.

L’Espagne est une puissance européenne de l’énergie renouvelable et une plateforme industrielle majeure, alors que le Maroc est à la fois hub africain, plateforme exportatrice vers l’Europe et futur exportateur d’énergie verte, a-t-il expliqué.

Grâce à la Vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a intensifié durant les 20 dernières années ses échanges avec le continent, pour s’affirmer désormais comme le 1er investisseur africain en Afrique, a souligné le Chef du gouvernement, notant que le Maroc peut à ce titre servir de trait d’union pour les entreprises espagnoles dans des pays frères avec qui il entretient des relations politiques, diplomatiques et commerciales profondes.

Mettant l’accent sur la complexité du contexte international actuel, marqué par des tensions économiques, sécuritaires et climatiques, M. Akhannouch a fait savoir que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, a fait preuve de résilience, en combinant mesures de soutien ciblées, réformes structurelles et préservation des équilibres macroéconomiques.

Le Maroc offre désormais un cadre lisible, prévisible et incitatif pour tous les investisseurs – nationaux et étrangers, grands groupes et PME – avec des dispositifs de soutien ciblés dans des secteurs à forte valeur ajoutée, a-t-il soutenu.

M. Akhannouch à également mis en avant les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires, citant notamment la réforme fiscale pour plus de lisibilité et de compétitivité, la mobilisation optimale du foncier économique, l’effectivité de la déconcentration administrative, la simplification et la digitalisation des procédures et la réforme du décret sur les marchés publics et des délais de paiement.

Revenant sur le partenariat stratégique unissant le Maroc et l’Espagne, le Chef du gouvernement a fait observer qu’au-delà des cycles économiques, la relation entre les deux pays est structurelle, car “elle s’enracine dans les intérêts de nos sociétés, de nos entreprises, de nos citoyens”.

Cette relation est portée au plus haut niveau par la vision et le dialogue constants entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Felipe VI, a-t-il souligné, notant que c’est cette continuité qui donne à notre partenariat sa solidité et sa portée stratégique.

“Ensemble, nous pouvons construire des corridors énergétiques intégrés (électricité et hydrogène vert), des corridors logistiques Atlantique/Méditerranée, et des co-investissements conjoints en Afrique de l’Ouest, où les entreprises espagnoles et marocaines peuvent s’appuyer sur la complémentarité de leurs réseaux, de leurs financements et de leurs expertises”, a-t-il conclu.

LR/MAP