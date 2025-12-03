Le ministre espagnol des Transports met en avant la portée stratégique du partenariat avec le Maroc

Le ministre espagnol des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Puente, a affirmé, mercredi, que le partenariat entre l’Espagne et le Maroc revêt aujourd’hui une dimension stratégique majeure, soulignant que les relations bilatérales connaissent “leur meilleur moment depuis des décennies”.

Intervenant à la clôture de la rencontre économique Espagne–Maroc, organisée au siège de la Confédération espagnole des organisations patronales (CEOE), M. Puente a mis en avant la dynamique positive qui caractérise la coopération entre les deux pays, particulièrement depuis l’adoption de la feuille de route bilatérale en 2022 et la tenue de la Réunion de Haut Niveau de Rabat en 2023.

Le ministre a relevé que la tenue de cette réunion, jeudi à Madrid, illustre la constance du dialogue politique entre Rabat et Madrid, mettant en exergue la nécessité pour les deux pays voisins de poursuivre leur collaboration dans un esprit de respect mutuel et de complémentarité.

S’agissant du domaine des transports et des infrastructures, M. Puente a souligné l’implication croissante des entreprises espagnoles dans les projets structurants menés au Maroc, citant notamment la contribution d’ingénieries espagnoles aux travaux de modernisation et d’extension de l’aéroport de Casablanca.

Il a salué, à cet égard, “l’ambitieux plan d’investissements” lancé par le Maroc pour renforcer son réseau d’infrastructures et consolider son positionnement en tant que pôle régional, estimant que cette dynamique profite autant au tissu entrepreneurial qu’aux citoyens du Royaume.

M. Puente a, par ailleurs, souligné la qualité du partenariat économique maroco-espagnol, fondé sur un traitement d’égal à égal et une reconnaissance mutuelle, tout en mettant en relief l’évolution remarquable qu’a connue le Maroc au cours des dernières décennies.

“Le partenariat stratégique entre Rabat et Madrid constitue un levier majeur non seulement pour les deux pays, mais également pour le continent européen et le continent africain”, a-t-il affirmé, estimant que l’action conjointe des deux pays “peut contribuer à façonner une nouvelle dynamique euro-africaine”.

Cette rencontre entrepreneuriale, organisée à la veille de la 13-ème réunion de haut niveau entre les deux pays, réunit des responsables gouvernementaux marocains et espagnols, ainsi que des dirigeants des principales entreprises des deux côtés, témoignant de la volonté commune de renforcer davantage la coopération économique bilatérale.

