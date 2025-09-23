Le Paraguay reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara, envisage l’ouverture d’un consulat dans les provinces du Sud

Par Le Reporter.ma 23/09/2025 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Le Paraguay reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara et envisage l’ouverture d’un consulat dans les provinces du Sud du Royaume, a annoncé, lundi à New York, le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano.

“Nous soutenons la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et nous envisageons l’ouverture prochaine d’un consulat du Paraguay dans cette région”, a déclaré à la presse M. Ramírez Lezcano à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Ramírez Lezcano a, en outre, annoncé la visite prochainement dans le Royaume du Président du Paraguay, Santiago Peña Palacios.

Le chef de la diplomatie paraguayenne a également indiqué qu’il compte effectuer une visite au Maroc avant la fin de l’année.

La rencontre entre M. Bourita et son homologue paraguayen, qui s’est tenue en marge de la 80è session de l’Assemblée générale de l’ONU, a également été l’occasion d’évoquer un large éventail de questions d’intérêt commun.

LR/MAP

