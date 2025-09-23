New York | Série d’entretiens de Nasser Bourita en marge de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi à New York, une série d’entretiens distincts, en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Bourita s’est ainsi entretenu avec le Commissaire de l’Union africaine aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye.

Le ministre a également tenu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Abdoulkader Houssein Omar, ainsi qu’avec son homologue d’Islande, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir.

Il a aussi rencontré le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ainsi que la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sara Beysolow Nyanti.

Lors de ces entretiens, les parties ont évoqué les relations bilatérales et de coopération dans plusieurs domaines, tout en examinant les moyens de les hisser davantage.

Ces rencontres ont également été l’occasion d’aborder nombre de questions d’intérêt commun tant au niveau régional qu’à l’échelle internationale, et de coordonner les positions au sein des instances internationales.

