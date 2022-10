Le Maroc participe à l’organisation de la journée culturelle arabe à Budapest

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a participé à l’organisation, le 15 octobre, de la journée culturelle arabe au musée ethnographique de Budapest, et ce dans le cadre des activités organisées par le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités dans la capitale hongroise.

Quatorze ambassades arabes ont participé à la manifestation culturelle. Celle-ci a été mise en valeur par la présence du Président de l’Assemblée nationale hongroise, Laszlo Kövér, en tant qu’invité d’honneur, selon un communiqué de l’ambassade du Royaume en Hongrie.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les discours prononcés par l’ambassadrice du Maroc en Hongrie et doyenne du groupe des ambassadeurs arabes, Mme Karima Kabbaj, et par le président de l’Assemblée Nationale hongroise.

Mme Kabbaj s’est félicitée, à cette occasion, de l’excellence des relations d’amitié et du respect mutuel liant les pays arabes et la Hongrie. Elle salue l’engagement du Président de l’Assemblée Nationale hongroise en faveur de l’édification de passerelles à même de faciliter la convergence et la compréhension entre les cultures, pour consolider les relations fraternelles entre la Hongrie et le monde arabe.

L’occasion a été saisie pour remercier le soutien ferme de la Hongrie dans diverses causes arabes. Selon cette même source, il s’agit, par exemple, de la résolution du conflit israélo-palestinien fondée sur la solution à deux États, et sur la base des frontières de 1967.

Mme El Kabbaj a en outre remercié le pays pour l’octroi de bourses d’études au profit des étudiants de plusieurs pays arabes, y voyant une contribution au rapprochement et à l’échange interculturel entre les peuples hongrois et arabes.

La journée culturelle a été l’occasion pour les ambassades arabes de mettre en lumière leurs pays respectifs, à travers la présentation des costumes traditionnels, des performances musicales et de danse, la gastronomie, ainsi que par l’exposition de produits d’artisanat et divers objets d’art dans leurs stands respectifs, au grand bonheur du public hongrois venu nombreux, conclut le communiqué.

LR/MAP