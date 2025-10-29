Le Maroc a fait du développement portuaire un levier stratégique de croissance et d’intégration régionale (Baraka)

Partager Facebook

Le Maroc, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a fait du développement portuaire un levier stratégique de croissance, d’intégration régionale et de rayonnement international, a souligné, mercredi à Tanger, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

S’exprimant à l’ouverture de la 6e édition des Journées méditerranéennes du génie côtier et portuaire (PIANC MedDays 2025), le ministre a affirmé que les projets structurants, tels que Nador West Med, Dakhla Atlantique, ainsi que l’extension des ports de Tanger Med et de Casablanca, illustrent clairement cette ambition nationale de faire du Royaume un hub portuaire de référence, aussi bien sur l’Atlantique que sur la Méditerranée, notant que ces projets ne sont pas de simples ouvrages d’ingénierie, mais des symboles de la volonté collective de modernisation, d’ouverture, de performance et de durabilité.

M. Baraka a, par ailleurs, relevé que ces journées constituent aujourd’hui un rendez-vous important dans le calendrier de l’ingénierie portuaire et maritime au niveau de la Méditerranée, notant que l’organisation de cet événement à Tanger témoigne de l’engagement soutenu du Maroc en faveur de l’excellence, de la coopération régionale et de l’innovation dans les domaines portuaire et maritime.

Durant les deux jours qui s’ouvrent, cet événement offre aux participants l’occasion de débattre, d’échanger et de réfléchir collectivement aux grands défis qui se posent à ce secteur vital, passant en revue les quatre priorités centrales posées, à savoir la transition énergétique et écologique, l’adaptation des infrastructures portuaires et maritimes aux effets du changement climatique, ainsi que l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans la planification, la gestion, la maintenance et l’exploitation des ports, et la sécurité et la performance opérationnelle, à la fois des chantiers et des ouvrages maritimes, a-t-il mis en avant.

Le ministre a, à cet égard, expliqué que les ports ne peuvent plus être de simples lieux de transit, mais doivent devenir des acteurs actifs de la décarbonation et de la gestion responsable de l’environnement marin et littoral, soulignant que la montée des eaux, les événements météorologiques extrêmes et l’érosion côtière, sont autant de facteurs qui exigent une ingénierie innovante et proactive, à même d’assurer la résilience des infrastructures portuaires face aux aléas naturels.

Il a, en outre, précisé que l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans la planification, la gestion, la maintenance et l’exploitation des ports constitue un tournant stratégique vers plus d’efficacité, de qualité de service et de compétitivité, estimant que la continuité des opérations portuaires ne peut être assurée qu’avec des systèmes robustes, des plans d’urgence efficaces et des infrastructures conçues pour durer.

“Aujourd’hui plus que jamais, l’ingénierie portuaire et maritime doit se positionner comme porteuse de solutions durables, conciliant efficacité économique, sécurité opérationnelle et respect de l’environnement marin et littoral”, a-t-il noté.

Le ministre s’est dit convaincu que les interventions de qualité et les échanges qui marqueront cet événement permettront d’enrichir la réflexion collective et ouvriront de nouvelles perspectives de coopération et d’innovation, tout en offrant l’occasion aux participants de repartir avec des idées nouvelles, des approches innovantes et des stratégies opérationnelles capables de renforcer la compétitivité et la durabilité des projets portuaires et maritimes.

Il a ainsi invité les participants à profiter de ces journées d’échanges et de réflexion pour tisser de nouvelles collaborations, confronter les idées, bâtir des ponts entre disciplines, institutions, pays et secteurs, en vue de faire avancer la science et la pratique de l’ingénierie portuaire et maritime.

Co-organisé par l’Association marocaine de l’ingénierie portuaire et maritime (AMIPM) et l’Association mondiale pour les infrastructures maritimes et fluviales (PIANC International), sous l’égide du ministère de l’Équipement et de l’Eau, cet événement, qui se tient pour la première fois au Maroc et en Afrique, a pour objectif de renforcer la coopération régionale dans le domaine portuaire et maritime, de favoriser l’échange d’expertise et de promouvoir l’innovation en faveur d’une gestion durable des infrastructures face aux défis du changement climatique.

En parallèle de ces journées, se tient la troisième édition de “l’Infra Day”, organisée par l’Agence nationale des ports, qui met à l’honneur les grands projets portuaires nationaux, dont le port de Casablanca, le Port de Dakhla Atlantique et le Port de Nador West Med.

Cette sixième édition, qui s’étend sur deux jours, vient confirmer l’engagement du Maroc en tant qu’acteur clé de la coopération méditerranéenne et internationale, œuvrant pour un développement portuaire et maritime durable, innovant et résilient.

