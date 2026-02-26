Le Conseil du gouvernement approuve un projet de décret relatif à l’orientation scolaire et universitaire

Le Conseil du gouvernement a approuvé, jeudi, le projet du décret n° 2.20.471 relatif à l’orientation scolaire et professionnelle, et au conseil universitaire, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en particulier les articles 18, 27 et 34, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le texte vise à instaurer et consolider les services d’orientation scolaire et professionnelle, et du conseil universitaire dans les établissement d’éducation, d’enseignement et de formation, en précisant le champ d’application de ces services et en définissant leurs concepts, notamment celui d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle et au conseil universitaire, ainsi que leurs objectifs et les catégories concernées.

Les dispositions du décret entendent également adapter les services, les pratiques et les mécanismes de l’orientation scolaire et professionnelle, et du conseil universitaire, aux spécificités des personnes en situation de handicap ou en situation difficile, ainsi qu’à définir la notion du projet personnel de l’apprenant, a souligné M. Baitas.

