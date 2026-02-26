Enseignement supérieur | Le Conseil de gouvernement approuve un projet de loi relatif à l’ANEAQ

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de loi n° 68.25 modifiant et complétant la loi n° 80.12 relative à l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ), présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Ce texte s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau du dispositif juridique et institutionnel régissant l’évaluation des composantes de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en vue d’en améliorer la qualité et d’en assurer la convergence avec les meilleures pratiques reconnues à l’échelle internationale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le projet de loi prévoit ainsi la précision des missions dévolues à l’Agence, ainsi que la clarification de ses relations avec les autres acteurs institutionnels intervenant dans le champ de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a ajouté M. Baitas.

Il introduit également de nouvelles attributions relatives aux opérations d’évaluation menées par l’Agence, outre le changement de sa dénomination, qui devient “Agence marocaine d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”, a-t-il poursuivi.

