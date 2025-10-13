Le complexe de moteurs d’avions Safran à Nouaceur, une traduction concrète du lien industriel fort entre la France et le Maroc (M. McInnes)

Le complexe Safran à Nouaceur, une traduction concrète du lien industriel fort entre la France et le Maroc (M. McInnes)

Le nouveau complexe de moteurs d’avions Safran à Nouaceur constitue une “traduction concrète du lien industriel fort entre la France et le Maroc”, a souligné le président du Conseil d’administration du Groupe aéronautique français, Ross McInnes.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d’avions du groupe Safran, présidée, lundi à Nouaceur, par SM le Roi Mohammed VI, M. McInnes a affirmé que ce complexe, qui comprendra un site de maintenance et une ligne d’assemblage dédiés aux moteurs d’avions de nouvelle génération LEAP, est bien plus qu’un investissement industriel : il reflète l’importance du Maroc en tant que pays stratégique pour le Groupe.

Dans ce sens, il a rappelé l’ancrage historique de Safran dans le Royaume avec plus de 25 ans de présence sur le sol marocain, ajoutant qu’une dizaine de sites sont au cœur de son dispositif mondial de production et contribuent à la performance industrielle du Groupe dans des activités clés (maintenance de moteurs d’avion, câblage aéronautique, nacelles d’avion).

Et d’ajouter que le Maroc est un pays dans lequel Safran continue d’investir et de se développer, estimant que “tout cela est rendu possible car le Groupe ne produit pas au Maroc mais avec le Maroc”.

McInees a aussi affirmé que la présidence par le Souverain de cette cérémonie revêt “une signification profonde” pour le Groupe Safran et témoigne non seulement de l’intérêt que Sa Majesté le Roi accorde au développement industriel du Royaume, mais aussi de l’environnement d’investissement exemplaire que le Souverain ne cesse de promouvoir à travers “une Vision éclairée, audacieuse et tournée vers l’avenir”.

Rappelant la visite d’État du Président français au Maroc, qui réaffirmait le lien fort entre les deux pays, un lien économique et industriel, notamment, qui avait conduit à la signature d’un protocole d’accord prévoyant la création d’un nouvel atelier de maintenance et de réparation pour les moteurs LEAP du Groupe, il a réitéré la détermination de Safran à entretenir ce lien solide avec le Royaume.

“Ensemble, nous nous engageons en faveur du développement et de l’accélération économique du secteur aéronautique marocain”, a-t-il assuré.

Dans ce sens, McInnes s’est dit ravi et honoré qu’”il soit possible aujourd’hui de prolonger cette histoire commune entre Safran et le Maroc, au service de l’excellence aéronautique et du développement du Royaume”.

