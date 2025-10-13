Safran au Maroc | Le Groupe a fait le choix d’un pays doté de talents et d’infrastructures modernes (M. Andriès)

En décidant l’implantation du nouveau complexe industriel de moteurs d’avions Safran au Maroc, le Groupe a fait le choix d’”un pays doté de talents, d’infrastructures modernes et d’un cadre macroéconomique stable”, a affirmé le Directeur général du Groupe, Olivier Andriès.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d’avions du groupe Safran, présidée, lundi à Nouaceur, par SM le Roi Mohammed VI, M. Andriès a souligné que le choix du Maroc est aussi guidé par la confiance inspirée par la dynamique impulsée par le Souverain pour faire du Royaume “une plateforme industrielle compétitive à l’échelle mondiale”.

Rappelant que les usines marocaines de Safran sont au cœur du dispositif mondial de production et de maintenance du Groupe, que “nous voulons performant, robuste et aux meilleurs standards industriels”, il a indiqué que ce complexe s’inscrit dans le contexte de la production et de la commercialisation du moteur LEAP, qui est le moteur de dernière génération qui équipe les avions les plus récents d’Airbus et de Boeing en particulier.

Ce moteur connaît une croissance très forte, après son entrée en service en 2016, puisqu’il est aujourd’hui opérationnel sur plus de 4.000 avions dans le monde, avec un carnet de commandes de plus de 11.500 moteurs, a-t-il expliqué.

Selon M. Andriès, le Groupe Safran est aujourd’hui face à un défi considérable : “créer et organiser un réseau mondial d’assemblage et de maintenance pour cette flotte grandissante de moteurs LEAP, un enjeu colossal auquel répond d’abord cette nouvelle installation, dont nous posons la première pierre”.

Et de poursuivre que cette nouvelle installation emploiera à terme plus de 600 personnes et disposera d’une capacité de maintenance de 150 moteurs par an, notant que son emplacement au Maroc, à proximité stratégique des trois grandes zones géographiques, à savoir l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe, est “un atout pour répondre aux besoins des compagnies aériennes”.

“Nous allons bâtir ici deux sites de référence, performants, innovants et durables. Deux sites qui vont renforcer la relation, déjà excellente, d’amitié et de partenariat entre Safran et le Maroc”, s’est-il félicité.

M. Andriès a, en outre, tenu à rappeler qu’en 1999, la première usine de Safran à s’implanter au Maroc était, elle-aussi, un atelier de maintenance de moteurs d’avion. Créée en partenariat avec Royal Air Maroc, elle visait à accompagner l’essor du prédécesseur du moteur LEAP, le CFM56, le moteur d’avion le plus vendu au monde, a-t-il dit, précisant qu’en 25 ans, ce site est devenu un centre d’expertise majeur, reconnu dans le monde entier.

Et de réitérer que le Groupe Safran est ravi de poursuivre avec le Maroc cette “épopée technologique et industrielle, plaçant le Royaume au centre de l’aventure du moteur LEAP”.

Par ailleurs, M. Andriès a mis en avant la création à Casablanca d’une chaîne d’assemblage pour le moteur LEAP, qui sera la plus grande chaîne d’assemblage de moteurs d’avions hors de France avec 300 personnes qui vont y assembler jusqu’à 350 moteurs par an, destinés à équiper la famille A320neo d’Airbus pour les compagnies aériennes du monde entier.

De même, a-t-il enchaîné, le Maroc sera associé au défi industriel le plus ambitieux du Groupe Safran à ce jour: servir les clients avionneurs, et notamment Airbus, dans la montée en cadence de la production des avions moyen-courrier.

Relevant que ces deux projets marquent la continuité d’un partenariat fructueux centré sur le développement d’un écosystème industriel aéronautique au Maroc, le responsable français a fait remarquer que cet écosystème repose, en premier lieu, sur le développement des talents.

Dans ce sens, le Groupe va recruter 2.000 personnes dans tous ses sites d’ici cinq ans, a-t-il indiqué, ajoutant qu’en partenariat avec l’État marocain, les industriels et les universités du Royaume, Safran mène une politique active en faveur de la formation aéronautique au Maroc, à travers notamment sa participation à la création de l’Institut de Formation aux Métiers de l’Aéronautique (IMA) en 2011 et l’implantation d’une université Safran en 2023.

Cet écosystème repose ensuite sur le renforcement par le Groupe de sa chaîne d’approvisionnement marocaine, a-t-il fait savoir, tout en encourageant les fournisseurs historiques français de Safran à s’implanter au Maroc.

Il repose, enfin, sur la durabilité, a expliqué M. Andriès, qui a annoncé que dans un pays comme le Maroc, qui dispose de ressources uniques et ambitionne de s’ériger en acteur majeur des énergies renouvelables, la fourniture d’électricité de la plupart des sites du Groupe Safran sera couverte par un protocole d’accord garantissant l’accès à une énergie décarbonée en 2026.

“Les conditions sont réunies pour que Safran poursuit son développement au Maroc. Aujourd’hui, ces deux projets et les extensions en cours dans trois autres de ses sites représentent un investissement de plus de 350 millions d’euros et créeront des milliers d’emplois pour tout l’écosystème aéronautique du Royaume”, a-t-il conclu.

LR/MAP