Le CM6RI et la SMGM unissent leurs forces pour la recherche en génétique médicale

Le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation (CM6RI) et la Société marocaine de génétique médicale (SMGM) ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat visant à renforcer la collaboration entre les deux institutions dans les domaines de la génétique médicale, de la génomique et de la bio-informatique.

Cette convention, signée par le directeur du CM6RI, Saber Boutayeb, et le président de la SMGM, Karim Ouldim, a notamment pour objectif de permettre à l’ensemble des médecins généticiens du Maroc d’avoir accès au plateau diagnostic de pointe du CM6RI et d’associer la SMGM à l’initiative “Maladies Rares” lancée par la Fondation Mohammed VI des Science et de la Santé (FM6SS).

Initié dans une dynamique nationale de promotion de la recherche scientifique et de l’innovation au service de la santé publique, ce partenariat a pour ambition également de favoriser l’échange de compétences, la formation, ainsi que la réalisation de projets communs destinés à faire progresser la compréhension et l’application des sciences génétiques au Maroc.

À travers ce partenariat, le CM6RI et la SMGM réaffirment leur engagement commun à promouvoir la recherche et l’innovation dans un domaine stratégique pour l’avenir de la médecine au Maroc au service du progrès scientifique et du bien-être des citoyens.

Cette convention permettra d’élargir les domaines de coopération entre le CM6RI et la SMGM à la formation, à la recherche scientifique et à d’autres segments avancés de la génétique médicale, a affirmé le président du CM6RI, notant que le partenariat entre les deux institutions a permis la mise en place d’une plateforme du Centre dans le domaine de la médecine de précision.

Dans une déclaration à la MAP, M. Boutayeb a relevé que la génétique médicale, qui revêt une importance capitale, est liée à plusieurs maladies génétiques, notant que ce partenariat contribuera au renforcement de la recherche et des applications scientifiques dans le domaine de la médecine génétique au Maroc.

De son côté, le président de la SMGM a indiqué que ce partenariat vise à consolider la coopération entre les institutions nationales et les médecins spécialisés en génétique au niveau national, notant qu’il permettra l’élaboration d’une feuille de route pour la recherche scientifique et le diagnostic précoce des maladies rares et génétiques, ce qui contribuera à une prise en charge médicale précise et de pointe des patients.

Ce partenariat porte sur la mise en place d’un registre national des maladies rares afin de cartographier leur prévalence par région, ce qui permettra d’améliorer le diagnostic, de fournir des conseils génétiques et de soutenir les familles dont les enfants souffrent de maladies génétiques, a-t-il soutenu.

Le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation est une entité de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé dédiée au développement de la recherche médicale appliquée et à la valorisation des découvertes scientifiques.

Le CM6RI œuvre à établir une passerelle entre la recherche fondamentale et les applications cliniques, contribuant ainsi à l’amélioration de la santé humaine et à l’émergence d’un écosystème national de recherche et d’innovation.

La Société Marocaine de Génétique Médicale, pour sa part, est une société savante à but non lucratif regroupant les médecins généticiens exerçant sur l’ensemble du

territoire national. Elle a pour mission de promouvoir la formation continue, d’encourager la recherche scientifique et de favoriser le partage des connaissances et des bonnes pratiques

dans le domaine de la génétique médicale.

