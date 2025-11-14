L’ONMT attire le congrès annuel des agents de voyage néerlandais au Maroc

Partager Facebook

La Fédération néerlandaise de l’industrie du tourisme (ANVR) tient, pour la première fois, son congrès annuel au Maroc, du 13 au 16 novembre 2025 sous le thème “Connecting”, annonce l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Cet événement d’envergure, organisé à Rabat en partenariat avec l’ONMT, accueille plus de 220 décideurs du tourisme néerlandais et réunit pendant trois jours les principaux acteurs de l’industrie du voyage : dirigeants de tour-opérateurs, compagnies aériennes, institutions financières, assurances, médias et universitaires, précise l’Office dans un communiqué.

Ainsi, il constitue une vitrine exceptionnelle pour la destination Maroc, offrant un cadre propice aux échanges et à la création de nouvelles synergies commerciales et constitue une opportunité stratégique pour positionner Rabat comme destination de référence pour les voyageurs du Benelux, relève le communiqué.

“En accueillant l’ANVR 2025, le Maroc affirme sa place parmi les grandes destinations mondiales du tourisme”, a indiqué Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT, notant que c’est une étape stratégique pour “renforcer notre présence sur le marché néerlandais et une fierté de voir Rabat, Ville lumière, capitale culturelle, devenir le point de convergence des leaders du voyage européen”.

Ce congrès s’inscrit dans un contexte particulièrement porteur : à fin août 2025, les arrivées touristiques en provenance du Benelux affichent une croissance soutenue, avec une hausse de 11 % des visiteurs belges et 14 % des touristes néerlandais par rapport à 2024.

En marge de ce congrès, la compagnie Transavia, a inauguré, jeudi, une nouvelle ligne directe Amsterdam-Rabat. Cette liaison, opérée deux fois par semaine (jeudi et dimanche), renforcera le positionnement de Rabat comme destination idéale pour les courts séjours et le tourisme d’affaires, tout en facilitant la découverte combinée des villes du nord et du centre du Royaume : Tanger, Chefchaouen, Fès et Meknès.

Avec cette initiative, l’ONMT confirme son rôle moteur dans la conquête et la fidélisation des marchés européens à fort potentiel. En attirant à Rabat le plus grand rassemblement professionnel du tourisme néerlandais, l’Office place la capitale du Royaume sur la carte des destinations influentes.

LR/MAP