Qatar | Attaque de drone déjouée contre la base aérienne d’Al Udeid (Défense)

Le ministère qatari de la Défense a annoncé, vendredi, avoir mis en échec une attaque menée par des drones contre la base aérienne d’Al-Udeid, située au sud de Doha.

“Les forces de défense aérienne émiriennes du Qatar ont intercepté une attaque de drones visant la base aérienne d’Al-Udeid”, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son compte sur la plateforme X.

Le Qatar, à l’instar de plusieurs autres pays du Golfe, fait face à une série d’attaques iraniennes menées à l’aide de missiles balistiques et de drones visant des sites et installations stratégiques.

