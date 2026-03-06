Qatar | Attaque de drone déjouée contre la base aérienne d’Al Udeid (Défense)

Par Le Reporter.ma 06/03/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Qatar | Attaque de drone déjouée contre la base aérienne d’Al Udeid (Défense)

Le ministère qatari de la Défense a annoncé, vendredi, avoir mis en échec une attaque menée par des drones contre la base aérienne d’Al-Udeid, située au sud de Doha.

“Les forces de défense aérienne émiriennes du Qatar ont intercepté une attaque de drones visant la base aérienne d’Al-Udeid”, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son compte sur la plateforme X.

Le Qatar, à l’instar de plusieurs autres pays du Golfe, fait face à une série d’attaques iraniennes menées à l’aide de missiles balistiques et de drones visant des sites et installations stratégiques.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

Arabie saoudite | Attaque de drone contre une raffinerie de pétrole, aucun dégât enregistré

Arabie saoudite | Attaque de drone contre une raffinerie de pétrole, aucun dégât enregistré

Le ministère saoudien de la Défense a annoncé mercredi, que la raffinerie de Ras Tanura, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma