L’AMCI reçoit à Rome la distinction d’excellence technique de la FAO

L’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) a été primée, mercredi à Rome, de la distinction d’excellence technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), consacrant le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, parmi les principaux acteurs dans le domaine de la coopération sud-sud pour le développement.

Cette distinction, décernée dans le cadre du Forum Mondial de l’Alimentation (WFF), traduit la reconnaissance de la FAO de l’engagement constant du Royaume, conformément à la Vision Eclairée du Souverain, en faveur du développement et de la promotion de la coopération sud-sud notamment dans les domaines de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire.

Lors de cette cérémonie de remise des certificats de reconnaissance d’excellence, l’AMCI a été récompensée dans la catégorie “Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire” pour son rôle dans le renforcement de la coopération entre les pays du sud et pour son partage actif d’expertise et de solutions innovantes.

L’AMCI œuvre avec ses différents partenaires nationaux et internationaux à renforcer et à promouvoir la coopération sud-sud et triangulaire du Royaume du Maroc, à travers le déploiement de projets de coopération internationale dans divers secteurs prioritaires au service du développement humain durable.

Organisée dans le cadre du 80ème anniversaire de la FAO, cette cérémonie a mis à l’honneur les meilleures pratiques mondiales et l’excellence dans la mise en œuvre de programmes facilitant l’échange de connaissances dans six domaines techniques prioritaires, alignés sur le thème de la Journée mondiale de l’alimentation: “Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleurs”.

LR/MAP