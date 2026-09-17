AIEA | Le Maroc présente son expérience en matière de gestion des déchets radioactifs

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La Mission Permanente du Royaume du Maroc à Vienne et le Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), en coopération avec l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), le Département américain de l’Énergie (DOE), IZOTOP (Hongrie) et NIOWAVE (États-Unis), ont organisé, en marge de la 70ᵉ Conférence générale de l’AIEA, qui se tient du 14 au 18 septembre à Vienne, un événement consacré à l’expérience marocaine en matière de gestion des déchets radioactifs.

Dans ses remarques d’ouverture, l’ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane a souligné le caractère opportun et pertinent de cet événement parallèle, relevant que l’expansion continue de l’usage des applications nucléaires pacifiques dans les domaines de la santé, de l’industrie, de l’agriculture et de la recherche doit aller de pair avec une gestion sûre, sécurisée et responsable des déchets radioactifs.

Il a relevé que l’expérience marocaine illustre l’importance d’une approche intégrée, combinant responsabilité nationale, développement des infrastructures et des compétences, coopération internationale et partage d’expertise. À cet égard, il a souligné la vocation du Maroc à mettre l’expérience et les capacités acquises au service du renforcement de la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays africains, dans le cadre des efforts de l’AIEA en faveur d’un accès sûr et durable aux applications nucléaires pacifiques.

Le Directeur général du CNESTEN, Hamid Marah, a présenté, à cette occasion, l’expérience développée par le Royaume dans ce domaine, fondée sur la mise en place d’infrastructures spécialisées et le développement de compétences nationales couvrant la collecte, le traitement, le conditionnement et l’entreposage des déchets radioactifs. Il a notamment mis en exergue l’expérience acquise dans le retrait et l’expédition de sources radioactives scellées de haute activité hors usage.

Les travaux de la rencontre ont également été marqués par les interventions de Grashaw Gebeyehu Wolde, représentant de l’AIEA ; Christine Bent, représentante du Département américain de l’Énergie (DOE) ; Bilal El Bakkari, expert du CNESTEN ; Frank Cocina, expert de l’AIEA ; Gábor Kaszás, expert d’IZOTOP (Hongrie) ; et William Peters, représentant de NIOWAVE (États-Unis). Leurs interventions ont mis en lumière l’importance de la coopération internationale, du partage d’expertise et du renforcement des capacités pour une gestion sûre et sécurisée des déchets radioactifs.

L’expérience marocaine a suscité un vif intérêt auprès de l’audience, les échanges ayant permis de saluer l’approche intégrée développée par le Royaume et de souligner l’intérêt de son partage avec d’autres États membres de l’AIEA, notamment en Afrique.

Cette rencontre a ainsi réaffirmé l’engagement du Maroc en faveur d’une utilisation sûre, sécurisée et durable des applications nucléaires pacifiques et d’une coopération internationale renforcée dans ce domaine.

LR/MAP